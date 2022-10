EP podporil vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru

Brusel/Štrasburg 18. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) vyzval v utorok členské štáty EÚ, aby umožnili Rumunsku a Bulharsku bezodkladne sa pripojiť k schengenskému priestoru voľného cestovania. Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení prijatom v utorok poslanci uviedli, že Rada EÚ (členské štáty) by mala prijať rozhodnutie o vstupe Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru ešte do konca roku 2022. Tým by sa malo zabezpečiť zrušenie kontrol osôb na všetkých vnútorných hraniciach pre obe krajiny už na začiatku roka 2023.



Za uznesenie sa vyslovilo 547 poslancov, 49 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci kritizovali skutočnosť, že Rada EÚ doteraz neprijala rozhodnutie o prijatí Bulharska a Rumunska, hoci obe krajiny už dávno splnili potrebné podmienky.



Vykonávanie kontrol na vnútorných hraniciach EÚ je podľa europoslancov diskriminačné a má vážny vplyv na životy cezhraničných pracovníkov a občanov. Takéto kontroly bránia dovozu, vývozu a voľnému pohybu tovaru z nákladných prístavov a poškodzujú aj jednotný európsky trh.



V súčasnosti sú všetky členské štáty EÚ - okrem Bulharska, Cypru, Chorvátska, Írska a Rumunska - súčasťou schengenského priestoru, ktorý zahŕňa aj štáty mimo EÚ - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.



Poslanci EP v uplynulých rokoch opakovane požadovali úplné prijatie Bulharska a Rumunska do Schengenu.



Vstup nových štátov do schengenského priestoru si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie všetkých členských krajín. České predsedníctvo v Rade EÚ naznačilo, že má v úmysle uskutočniť diskusie na túto tému do konca roka 2022.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)