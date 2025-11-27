< sekcia Zahraničie
EP podporil zvýšenie transparentnosti v oblasti zahraničného vplyvu
Pozíciu EP podporilo 392 europoslancov, 88 bolo proti a 133 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
Štrasburg 27. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu podporili návrh na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s vplyvom tretích krajín na tvorbu politík Európskej únie. Informuje o tom TASR podľa tlačového vyhlásenia EP a agentúry DPA.
Pozíciu EP podporilo 392 europoslancov, 88 bolo proti a 133 sa zdržalo hlasovania. Podľa prijatého návrhu majú lobistické organizácie financované mimoeurópskymi krajinami zverejňovať podrobnosti o svojich aktivitách v registroch a národné lobistické registre majú byť prepojené prostredníctvom centrálneho portálu EÚ.
Opatrenia vychádzajú z návrhu Európskej komisie a ich cieľom je zaviesť jednotné štandardy v celej Únii. Ide o reakciu na rastúce obavy zo zahraničného zasahovania do demokratických procesov v eurobloku. EP zdôraznil, že cieľom návrhu nie je obmedzovať činnosť občianskej spoločnosti.
Pripravovaná smernica sa má vzťahovať na činnosti zastupovania záujmov vykonávané za odmenu (alebo iné druhy platieb), ktorých cieľom je ovplyvniť politiku, legislatívu alebo rozhodovanie v EÚ. Patrí sem organizovanie alebo účasť na zasadnutiach a konferenciách, predkladanie príspevkov do konzultácií alebo vypočutí, vedenie komunikačných kampaní, príprava politických dokumentov, navrhovanie zmien a doplnení a vykonávanie prieskumov.
Členské štáty EÚ teraz musia zaujať spoločnú pozíciu, aby sa mohli začať záverečné rokovania s EP o definitívnej podobe reformy.
Pozíciu EP podporilo 392 europoslancov, 88 bolo proti a 133 sa zdržalo hlasovania. Podľa prijatého návrhu majú lobistické organizácie financované mimoeurópskymi krajinami zverejňovať podrobnosti o svojich aktivitách v registroch a národné lobistické registre majú byť prepojené prostredníctvom centrálneho portálu EÚ.
Opatrenia vychádzajú z návrhu Európskej komisie a ich cieľom je zaviesť jednotné štandardy v celej Únii. Ide o reakciu na rastúce obavy zo zahraničného zasahovania do demokratických procesov v eurobloku. EP zdôraznil, že cieľom návrhu nie je obmedzovať činnosť občianskej spoločnosti.
Pripravovaná smernica sa má vzťahovať na činnosti zastupovania záujmov vykonávané za odmenu (alebo iné druhy platieb), ktorých cieľom je ovplyvniť politiku, legislatívu alebo rozhodovanie v EÚ. Patrí sem organizovanie alebo účasť na zasadnutiach a konferenciách, predkladanie príspevkov do konzultácií alebo vypočutí, vedenie komunikačných kampaní, príprava politických dokumentov, navrhovanie zmien a doplnení a vykonávanie prieskumov.
Členské štáty EÚ teraz musia zaujať spoločnú pozíciu, aby sa mohli začať záverečné rokovania s EP o definitívnej podobe reformy.