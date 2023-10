EP podporuje revíziu smernice o komunálnych odpadových vodách

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal pozíciu k novým pravidlám zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd s cieľom lepšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Správu podporilo 420 poslancov, 62 členov bolo proti a 84 sa hlasovania zdržalo. Podľa nej by sa mali využívať vo väčšej miere vyčistené odpadové vody z čistiarní komunálnych odpadových vôd napríklad v priemyselných procesoch či pri chladení. Poslanci zároveň chcú, aby členské krajiny EÚ vypracovali a realizovali "plány šetrenia vodou a opätovného využívania vody".



Správa obsahuje aj prísnejšie požiadavky na monitorovanie prítomnosti mnohých chemických znečisťujúcich látok v odpadových vodách vrátane tzv. večných chemikálií PFAS (perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok), mikroplastov, patogénov (ako sú vírusy a baktérie) a antimikrobiálnej rezistencie.



Poslanci súhlasia s tým, že výrobcovia liekov a kozmetiky musia prispievať k pokrytiu nákladov na dodatočné čistenie mikroznečisťujúcich látok v komunálnych odpadových vodách prostredníctvom systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu.



"Je to veľký krok smerom k čistejšej vode v Európe! V súvislosti so zmenou klímy čelíme veľkým výzvam v oblasti vody a musíme zabezpečiť, aby sme správne hospodárili s našimi vodnými zdrojmi. Pri eutrofizácii, mikroznečistení a suchách sa počíta každá kvapka vody," opísal situáciu fínsky europoslanec a spravodajca EP pre túto oblasť Nils Torvalds.



Europarlament je pripravený začať rokovania s Radou EÚ o konečnej forme zákona o komunálnych odpadových vodách hneď po tom, ako aj členské štáty prijmú svoju pozíciu.



Európska komisia v októbri 2022 predložila návrh na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorú zosúladila s politickými cieľmi EÚ v oblasti klimatických opatrení, obehového hospodárstva a znižovania znečistenia.