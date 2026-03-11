< sekcia Zahraničie
EP: Pokrok v prístupových rokovaniach musí byť založený na zásluhách
Z kandidátskych krajín plánuje Čierna Hora ukončiť prístupové rokovania do konca roka 2026 a Albánsko do konca 2027.
Autor TASR
Štrasburg 11. marca (TASR) - Rozširovanie Európskej únie je strategickou reakciou na meniacu sa geopolitickú situáciu a zároveň dôležitou investíciou do bezpečnosti a stability spoločenstva, zhodli sa poslanci Európskeho parlamentu (EP) v správe prijatej v stredu v Štrasburgu. Napredovanie v prístupových rokovaniach s krajinami uchádzajúcimi sa o členstvo v Únii však podľa nich musí zostať založené na zásluhách, hodnotách a podmienené reformami. Informuje o tom TASR podľa tlačového vyhlásenia EP.
Z kandidátskych krajín plánuje Čierna Hora ukončiť prístupové rokovania do konca roka 2026 a Albánsko do konca 2027. „EÚ by mala tieto krajiny povzbudzovať, ak ich ambíciám zodpovedajú konkrétne reformy, a poslanci vyzývajú Radu EÚ (členské štáty), aby uznala tento postup a odstránila prekážky zo strany Únie,“ uvádza sa v správe, ktorú podporilo 385 europoslancov, 147 bolo proti a 98 sa zdržalo hlasovania. Zároveň požiadali o rýchle otvorenie prístupových kapitol s Ukrajinou a Moldavskom.
Europoslanci však zdôraznili, že v rokovaniach „nemôžu existovať žiadne skratky“ týkajúce sa hodnôt a základných zásad EÚ. Právny štát, demokratické reformy, sloboda médií, práva menšín, nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii podľa nich musia zostať v popredí procesu rozširovania, spolu s trvalou podporou občianskej spoločnosti.
„S každým novým členom sa rozrastá politická a hospodárska moc Európy, ktorá svojim občanom prináša prosperitu a bezpečnosť. Vzhľadom na súčasné výzvy musíme zlepšiť integračný model EÚ, aby lepšie odrážal záujmy Únie a očakávania kandidátskych krajín. Rozširovanie EÚ musí ísť ruka v ruke s vnútornými reformami, aby sa zabezpečilo fungovanie EÚ a zlepšili sa rozhodovacie procesy vrátane väčšieho využívania hlasovania kvalifikovanou väčšinou,“ podotkol spravodajca EP Petras Auštrevičius (RE, Litva).
Europarlament tiež zaznamenal zvýšenú podporu členstva v EÚ na Islande a uvítal potenciálne iniciatívy Grónska na posilnenie jeho väzieb s Úniou.
Z kandidátskych krajín plánuje Čierna Hora ukončiť prístupové rokovania do konca roka 2026 a Albánsko do konca 2027. „EÚ by mala tieto krajiny povzbudzovať, ak ich ambíciám zodpovedajú konkrétne reformy, a poslanci vyzývajú Radu EÚ (členské štáty), aby uznala tento postup a odstránila prekážky zo strany Únie,“ uvádza sa v správe, ktorú podporilo 385 europoslancov, 147 bolo proti a 98 sa zdržalo hlasovania. Zároveň požiadali o rýchle otvorenie prístupových kapitol s Ukrajinou a Moldavskom.
Europoslanci však zdôraznili, že v rokovaniach „nemôžu existovať žiadne skratky“ týkajúce sa hodnôt a základných zásad EÚ. Právny štát, demokratické reformy, sloboda médií, práva menšín, nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii podľa nich musia zostať v popredí procesu rozširovania, spolu s trvalou podporou občianskej spoločnosti.
„S každým novým členom sa rozrastá politická a hospodárska moc Európy, ktorá svojim občanom prináša prosperitu a bezpečnosť. Vzhľadom na súčasné výzvy musíme zlepšiť integračný model EÚ, aby lepšie odrážal záujmy Únie a očakávania kandidátskych krajín. Rozširovanie EÚ musí ísť ruka v ruke s vnútornými reformami, aby sa zabezpečilo fungovanie EÚ a zlepšili sa rozhodovacie procesy vrátane väčšieho využívania hlasovania kvalifikovanou väčšinou,“ podotkol spravodajca EP Petras Auštrevičius (RE, Litva).
Europarlament tiež zaznamenal zvýšenú podporu členstva v EÚ na Islande a uvítal potenciálne iniciatívy Grónska na posilnenie jeho väzieb s Úniou.