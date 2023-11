Europarlament posilňuje spoluprácu s ukrajinskou Najvyššou radou

Brusl 28. novembra (TASR) - Lídri politických frakcií v Európskom parlamente (EP) si v utorok vymenili názory s predsedom ukrajinskej Najvyššej rady Ruslanom Stefančukom. V rámci stretnutia obnovili svoj záväzok podporovať Ukrajinu a posilniť existujúcu spoluprácu medzi EP a touto krajinou, informuje spravodajca TASR.



Pri príležitosti podpisu obnoveného memoranda o porozumení medzi Európskym parlamentom a Najvyššou radou Ukrajiny vydala Konferencia predsedov EP oficiálne vyhlásenie. Uvádza sa v ňom, že vedúci predstavitelia politických skupín europarlamentu opätovne vyjadrujú svoju neochvejnú solidaritu so statočným ľudom Ukrajiny a vzdávajú hold všetkým, ktorí bránia nezávislosť, územnú celistvosť, slobodu, demokraciu a európsku budúcnosť svojej krajiny.



"Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinám odvážnych občanov, ktorí obetovali svoje životy pri obrane Ukrajiny. Európska únia je aj naďalej odhodlaná podporovať Ukrajinu pri prekonávaní ruskej útočnej vojny," píše sa vo vyhlásení.



Konferencia predsedov EP privítala podpísanie memoranda o porozumení a označila to za "dôležitý krok pri posilňovaní multidimenzionálneho partnerstva, ktoré je kľúčovým prvkom pri príprave ukrajinských politických inštitúcií na integráciu do EÚ".



Toto partnerstvo bude posilnené zriadením stálej prítomnosti Európskeho parlamentu v Kyjeve a rozvíjaním väzieb EP s Najvyššou radou a ukrajinským ľudom.



Konferencia predsedov zdôraznila svoju podporu rozhodnutiu Európskej rady udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny a privítala odporúčanie Európskej komisie začať prístupové rokovania s Ukrajinou. Lídri politických frakcií EP očakávajú, že toto odporúčanie potvrdia aj hlavy vlád a štátov na decembrovom summite v Bruseli.



"Veríme, že Ukrajina bude pokračovať vo svojom konštruktívnom a ambicióznom prístupe k reformám a k vyriešeniu zostávajúcich požiadaviek v rámci siedmich reformných krokov, aby Rada EÚ a Európska komisia mohli stanoviť jasný spôsob, ako rýchlo začať prístupové rokovania," uviedli šéfovia frakcií v spoločnom vyhlásení. Zdôraznili, že členstvo Ukrajiny v EÚ predstavuje geostrategickú investíciu do zjednotenej a silnej Európy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)