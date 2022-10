Europoslanci varujú eurokomisiu pred zhovievavosťou voči Maďarsku

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok varovali Európsku komisiu (EK), aby lepšie chránila finančné záujmy EÚ v Maďarsku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek v EP pripomenul, že po prvýkrát sa do praxe zavádza mechanizmus právneho štátu a zdôraznil, že členské štáty by k nemu mali pristupovať opatrne. Veľvyslanci EÚ majú o tejto otázke rokovať v stredu na pracovnom zasadnutí v Bruseli.



Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn poukázal na "17 nápravných opatrení", ktoré Maďarsko predložilo s cieľom odstrániť riziká pre rozpočet EÚ. Ide o zmeny právnych predpisov o verejnom obstarávaní a vytvorenie nezávislej pracovnej skupiny na boj proti korupcii. Hahn ich privítal ako "dôležité záväzky správnym smerom" a považuje to za "konštruktívne zapojenie" maďarskej vlády do dialógu s EK. Po 19. novembri EK opätovne posúdi, či ich Maďarsko zavádza aj do príslušných zákonov a či ich aj náležite vykonáva.



Väčšina europoslancov privítala navrhované kroky a vyzvala Radu EÚ, aby zmrazila Maďarsku eurofondy vo výške 7,5 miliardy eur. Väčšina rečníkov počas rozpravy vyjadrila obavy, že nápravné opatrenia v Maďarsku nebudú skutočnými reformami, ale len "prázdnymi sľubmi", aby sa Budapešť vyhla rozpočtovým škrtom. Europoslanci očakávajú spoľahlivé dôkazy a overenie reforiem. Kompromisné riešenia by sa nemali prijímať len preto, že ich navrhuje premiér Viktor Orbán.



Viacerí poslanci opatrenia EK nepovažujú za dostatočné, keďže ide len o 15 percent všetkých finančných prostriedkov EÚ pre Maďarsko. Komisiu obvinili z "vyjednávania" o právnom štáte a že "nepresvedčivo" uplatňuje mechanizmus podmienenosti právneho štátu. Niektorí varovali, že ak EK Maďarsku ustúpi, poslanci EP jej prestanú dôverovať.



Ďalšia skupina poslancov obvinila EK z toho, že chyby hľadá len na konzervatívnych vládach a vnucuje tzv. bruselskú ideológiu maďarskému ľudu a demokraticky zvolenej vláde. Podobné problémy s právnym štátom, súdnictvom a korupciou v iných krajinách EÚ však prehliada.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)