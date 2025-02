EP potvrdil pokračujúcu podporu Ukrajine aj po troch rokoch vojny

Štrasburg 11. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu aj po takmer troch rokoch od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu potvrdili pokračujúcu podporu pre Kyjev. V pléne pred nimi vystúpil aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk, ktorý vyzval na zvýšenie podpory pre svoju krajinu, informuje TASR.



Europoslanci sa počas rozpravy zaoberali vyhliadkami budúcich rokovaní o prímerí medzi Moskvou a Kyjevom. Niektorí rečníci zopakovali, že sa nesmie diskutovať o Ukrajine bez Ukrajiny. Únia podľa nich musí byť pripravená prevziať väčšiu zodpovednosť pri poskytovaní bezpečnostných záruk a príprave Kyjeva na budúce členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) a EÚ, píše sa na oficiálnej stránke EP.



Ďalší poslanci zdôraznili potrebu skonfiškovať ruský majetok na financovanie obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny, zatiaľ čo viacerí vyjadrili vážne obavy z toho, koľko Európa zaplatila a aj naďalej platí na podporu Ukrajiny.



Konferencia predsedov EP, zložená z predsedníčky europarlamentu Roberty Metsolovej a šéfov politických skupín, ráno tiež zverejnila spoločné stanovisko k problematike. Lídri EP dôrazne odsúdili pokračujúcu ruskú vojnu "s úmyselnými útokmi na civilnú a kritickú infraštruktúru a zverstvá páchané na ukrajinskom obyvateľstve, čo sú všetko závažné porušenia medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva". V stanovisku tiež potvrdili solidaritu s Ukrajincami pri obrane zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti ich krajiny.



Európska únia musí podľa šéfov frakcií zostať jednotná vo svojom záväzku podporovať Ukrajinu, ktorý zahŕňa politickú, vojenskú, hospodársku, humanitárnu a finančnú pomoc. "Zároveň vyzývame EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili a urýchlili poskytovanie svojej podpory, najmä vojenskej, a zaviedli právny režim, ktorý umožní konfiškáciu aktív vo vlastníctve Ruska, ktoré EÚ zmrazila," píše sa vo vyhlásení.



V pléne EP po spomínanej rozprave vystúpil aj Stefančuk. Predseda ukrajinského parlamentu v prejave vyzval EÚ, aby pokračovala v podpore jeho krajiny a zvýšila ju. Kyjev podľa neho potrebuje viac obranných systémov, viac lietadiel a viac investícií do vojenského priemyslu.



Rusko podľa jeho slov nechce zničiť len Ukrajinu, ale bude sa chcieť tiež posunúť ďalej na západ. "Nebezpečenstvo je oveľa bližšie, ako si myslíte," varoval.



Stefančuk tiež vyzval na potrestanie osôb zodpovedných za vojnové zločiny. "Rusko prekročilo všetky červené čiary, ktoré si možno v tejto vojne predstaviť," povedal.



V súvislosti so želaním Ukrajiny vstúpiť do EÚ Štefančuk doplnil, že jeho krajina sa po vojne stane silnejšou a lepšou, keďže sa zaviazala uskutočniť reformný proces.