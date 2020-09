EP žiada harmonizáciu testovania a prijímaných opatrení v EÚ

Brusel 17. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyzýva členské štáty EÚ na harmonizáciu testovania na prítomnosť nového druhu koronavírusu, hodnotenia rizík a prijímaných opatrení v súvislosti s jeho šírením.



Za prijatie uznesenia hlasovalo 595 poslancov, 50 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania.



EP kritizoval členské štáty za to, že prijali rozdielne opatrenia v reakcii na nedávny nárast nákazy koronavírusom v EÚ a že sa nepoučili z prvej vlny pandémie, v dôsledku čoho opakujú svoje chyby zo začiatku koronakrízy.



Europoslanci preto v uznesení vyzvali členské štáty na prijatie jednotnej definície pozitívneho prípadu nákazy, úmrtia a vyliečenia z infekcie koronavírusom, vzájomné uznávanie výsledkov testov v každej krajine EÚ, skrátenie čakacej lehoty na výsledky testov, stanovenie jednotnej dĺžky trvania karantény, koordináciu cestovných obmedzení a diskusiu o čo najskoršom uvoľnení obmedzení na vnútorných hraniciach schengenského priestoru.



Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) by podľa EP malo pravidelne hodnotiť riziko šírenia koronavírusu a každý týždeň aktualizovať mapu rizika s použitím jednotného farebného označenia.



Uznesenie taktiež vyzýva Európsku komisiu na vytvorenie jednotného formulára na lokalizáciu cestujúcich.



Aplikácie na sledovanie kontaktov by podľa parlamentu mohli fungovať jednotne na úrovni EÚ už v októbri, čím sa umožní vyhľadanie kontaktov v celej EÚ. Poslanci však zdôraznili, že takéto aplikácie musia fungovať v súlade s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov.