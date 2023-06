EP požaduje koordinované riešenia EÚ voči antimikrobiálnej rezistencii

Brusel 1. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal odporúčania týkajúce sa koordinovanej reakcie EÚ na ohrozenie zdravia antimikrobiálnou rezistenciou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie podporilo 525 poslancov, dvaja boli proti a 33 sa zdržalo. Uvádza sa v ňom, že úspešné riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR) si vyžaduje obozretné používanie antibiotík u ľudí a zvierat, vhodné opatrenia zamerané na prevenciu a kontrolu infekcií a ďalší výskum a vývoj nových antimikrobiálnych látok i alternatív k týmto látkam.



Poslanci uviedli, že ak sa opatrenia odporúčané členským štátom ukážu ako nedostatočné, budú potrebné ďalšie legislatívne opatrenia na úrovni EÚ. V uznesení vyzvali krajiny EÚ, aby zaviedli, vykonávali a pravidelne aspoň každé dva roky aktualizovali národné akčné plány proti AMR.



S cieľom podporiť obozretné používanie antimikrobiálnych látok pre ľudské zdravie chcú poslanci zlepšiť zber údajov, a to tak o AMR, ako aj o spotrebe antimikrobiálnych látok. Takisto žiadajú Európsku komisiu, aby vytvorila databázu na úrovni EÚ.



EP súhlasí s cieľom znížiť do roku 2030 celkovú ľudskú spotrebu antibiotík v EÚ o 20 percent, poslanci však trvajú na tom, že vnútroštátne opatrenia musia zabezpečiť, aby aspoň 70 percent spotrebovaných antibiotík patrilo do "prístupovej skupiny" antibiotík, ktoré sú účinné proti širokému spektru bežne sa vyskytujúcich patogénov a vykazujú nižší potenciál rezistencie.



Uznesenie vyzýva členské štáty a eurokomisiu, aby podporovali výmenu výskumných údajov a technologické inovácie v oblasti odhaľovania, prevencie a liečby infekcií u ľudí spôsobených patogénmi rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam.



Očakáva sa, že členské štáty prijmú tohoročný aprílový návrh eurokomisie o boji proti antimikrobiálnej rezistencii v polovici júna.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2019 vyhlásila AMR za jednu z desiatich najväčších globálnych hrozieb pre verejné zdravie, ktorým ľudstvo čelí. Baktérie rezistentné voči antibiotikám každoročne spôsobujú viac ako 670.000 infekcií a približne 33.000 ľudí v EÚ a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v dôsledku toho zomrie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)