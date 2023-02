EP žiada zmeny v budúcom zákone EÚ o pravidlách politickej reklamy

Brusel 2. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili vo štvrtok mnohé zmeny v navrhovaných pravidlách politickej reklamy, aby sa voľby a referendá v krajinách EÚ stali transparentnejšími a odolnejšími voči zasahovaniu zo zahraničia. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci vyjadrili podporu rokovacej pozícii, ktorú navrhol Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa – za rokovací mandát zahlasovalo 433 poslancov, 61 bolo proti a 110 sa zdržalo hlasovania.



Hlasovanie v pléne umožňuje hlavnému vyjednávačovi EP, francúzskemu europoslancovi Sandrovi Gozimu, začať rokovania so zástupcami členských štátov s cieľom dohodnúť sa na texte legislatívy z dielne Európskej komisie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024.



Podľa zmien, ktoré poslanci urobili v návrhu eurokomisie, môžu poskytovatelia reklamy použiť iba osobné údaje výslovne poskytnuté na on-line politickú reklamu. Mikrocielenie, stratégiu, využívajúcu spotrebiteľské a demografické údaje na identifikáciu záujmov jednotlivcov, už nebude možné využívať.



Parlament presadil aj všeobecný zákaz používania údajov maloletých.



Poslanci navrhli, aby sa subjektom so sídlom mimo Únie zakázalo financovanie politickej reklamy v EÚ, a požadujú významné zmeny budúceho zákona s cieľom zabezpečiť, aby občania, inštitúcie a novinári mali ľahký prístup k informáciám o politickej reklame. Okrem iných návrhov ide o vytvorenie on-line úložiska pre všetky on-line politické reklamy a s nimi súvisiace údaje.



Malo by to zjednodušiť získavanie informácií o tom, kto financuje reklamu, o jej nákladoch a pôvode použitých peňazí. Medzi ďalšie informácie, ktoré by mali byť zverejnené, patrí aj to, či bola reklama pozastavená z dôvodu porušenia pravidiel, informácie o konkrétnych skupinách osôb, na ktoré sa reklama zameriavala, o tom, aké osobné údaje boli použité na tento účel, a o počtoch zhliadnutí a súvisiacich on-line aktivít. Cieľom EP je poskytnúť novinárom osobitné právo na získanie takýchto informácií.



Zákonodarcovia požadujú aj možnosť pravidelného ukladania sankcií za opakované porušenie pravidiel a povinnosť veľkých poskytovateľov reklamných služieb pozastaviť poskytovanie služieb na 15 dní konkrétnemu klientovi v prípade závažného a systémového porušenia. Komisia by mala určiť minimálne finančné sankcie platné v celej EÚ.



Na základe prijatého textu sa posilnia aj právomoci vnútroštátnych orgánov a Európskemu výboru pre ochranu údajov sa umožní prevziať vyšetrovanie porušenia predpisov a presadzovať pravidlá.



Členské štáty sa na svojom mandáte pre rokovania o tejto právnej norme dohodli v decembri 2022, čo znamená, že môže začať proces rokovaní medzi oboma euroinštitúciami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)