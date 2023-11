EP pred summitom COP28 žiada svet ukončiť dotácie na fosílne palivá

Brusel/Štrasburg 22. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok prijal svoje požiadavky týkajúce sa nadchádzajúcej konferencie OSN o zmene klímy v Dubaji (COP28). Europoslanci okrem iného navrhujú ukončiť všetky priame a nepriame dotácie na fosílne palivá, informuje spravodajca TASR.



Poslanci načrtli svoje odporúčania pre strategické ciele EÚ pred summitom COP28, ktorá predstavuje prvé globálne hodnotenie v rámci Parížskej klimatickej dohody, ktorá bola prijatá v novembri 2016.



Uznesenie, ktoré podporilo 462 poslancov, pričom 134 bolo proti a 30 sa zdržalo hlasovania, predstavuje mandát pre delegáciu EP, ktorá sa zúčastní na COP28 medzi 8. a 12. decembrom. Konferencia sa začne už 30. novembra.



Poslanci v uznesení vyzývajú na ukončenie všetkých priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá na vnútroštátnej, európskej a globálnej úrovni "čo najskôr" alebo najneskôr do roku 2025.



Zákonodarcovia podporili aj globálny cieľ strojnásobiť využívanie zdrojov obnoviteľnej energie a zdvojnásobiť energetickú účinnosť do roku 2030 spolu s jasným a čo najrýchlejším vyraďovaním fosílnych palív a zastavením všetkých nových investícií do ťažby fosílnych palív.



V texte sa od všetkých krajín žiada, aby posilnili svoje záväzky v oblasti klímy a prispeli spravodlivým dielom k zvýšeniu medzinárodného financovania opatrení v oblasti klímy.



Poslanci zároveň zdôraznili dôležitosť ochrany, zachovania a obnovy biodiverzity a vyzvali na výrazné zníženie vplyvov na klímu a tvorbu emisií metánu sektory ako je medzinárodná lodná doprava a letectvo, ale aj poľnohospodárstvo a obrana.