EP predlžil pravidlá boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

Brusel 10. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu podporili predĺženie výnimky z pravidiel EÚ o ochrane súkromia, ktorá uľahčuje odhaľovanie materiálu sexuálneho zneužívania detí online, a to do 3. apríla 2026. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za predlženie súčasných pravidiel, teda výnimky týkajúcej sa elektronickej ochrany súkromia, ktorá umožňuje internetovým platformám dobrovoľne odhaľovať materiál sexuálneho zneužívania detí online, zahlasovalo 469 poslancov, 112 bolo proti a 37 sa zdržalo hlasovania.



Výnimka sa predĺži do 3. apríla 2026, aby bolo možné dosiahnuť dohodu medzi inštitúciami EÚ o dlhodobom právnom rámci na prevenciu a boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.



Zároveň by sa malo dovtedy zosúladiť podávanie správ o dobrovoľných opatreniach, ktoré spoločnosti prijali na nájdenie problematického materiálu sexuálneho zneužívania detí online.



Podľa Európskej komisie je vykazovanie, aké platí teraz, nekonzistentné, čo sťažuje posúdenie vplyvu súčasného zákona.



Spravodajkyňa pre túto oblasť, nemecká europoslankyňa Birgit Sippelová v tejto súvislosti upozornila, že sexuálne zneužívanie detí je "otrasný zločin" a EÚ musí zabrániť jeho šíreniu cez internet.



"Dohodli sme sa na predĺžení výnimky, ktorá umožňuje niektorým spoločnostiam používať technológiu na odhaľovanie materiálu sexuálneho zneužívania detí online. Stanovili sme však prísnu lehotu na ukončenie platnosti dočasného nariadenia s cieľom vyvinúť tlak na členské štáty, aby prijali pozíciu k stálemu nariadeniu," opísala situáciu poslankyňa.



Dočasná výnimka z právnych predpisov EÚ o rešpektovaní súkromia online má uplynúť v auguste 2024. Parlament už má stanovisko k návrhu trvalých pravidiel na predchádzanie a boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete, no členské krajiny (Rada EÚ) sa ešte nedohodli na svojom rokovacom mandáte. Predĺženie výnimky je potrebné, aby sa zabránilo právnemu vákuu.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)