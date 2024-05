Predseda frakcie v europarlamente Marco Zanni žiada o vylúčenie AfD

Brusel 23. mája (TASR) - Predseda politickej frakcie v Európskom parlamente Identita a demokracia (ID) Marco Zanni požiadal o vylúčenie krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Vyplýva to z dokumentu, na ktorý sa odvoláva agentúra DPA, informuje TASR.



ID k tomuto krokuje pristupuje po sérii incidentov, ktoré zahŕňali europoslanca Maximiliana Kraha a - následne - nemeckú delegáciu frakcie a ich vplyv na dobré meno ID, píše sa v dokumente.



O vylúčení sa bude podľa DPA hlasovať počas štvrtka. Na zozname sa nachádza všetkých deväť europoslancov strany AfD. Zanni žiadosť zaslal všetkým politickým stranám, ktoré sú súčasťou ID. Talianska strana Liga už naznačila, že s návrhom súhlasí.



Server Politico vo svojej správe uviedol, že europoslanci za AfD sa teraz pokúšajú svojmu vylúčeniu z frakcie vyhnúť tým, že sami poslali ID návrh, aby vyhostila iba Kraha. "Považujeme to za posledný pokus zabrániť vylúčeniu celej delegácie AfD zo skupiny ID," uviedla europoslankyňa Christine Andersonová.



Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie (RN) v utorok oznámila, že už nechce byť v Európskom parlamente v rovnakej frakcii ako strana AfD. Naznačila tak, že stratila trpezlivosť s kontroverziami, ktoré jej nemeckí spojenci vyvolávajú.



AfD v stredu zakázala Krahovi verejne vystupovať na podujatiach spojených s nadchádzajúcimi voľbami do EP v dôsledku škandálov spojených s jeho osobou. Sám na sociálnej sieti X oznámil, že končí aj v predsedníctve tejto krajne pravicovej strany.



Krah si v uplynulých týždňoch získal veľkú pozornosť, keď v rozhovore pre talianske noviny La Repubblica relativizoval zločiny jednotiek SS nacistického vodcu Adolfa Hitlera.



Nemecké úrady tiež nedávno začali vyšetrovať Krahovho asistenta Jiana G. pre podozrenia zo špionáže pre Čínu. Podľa nemeckej generálnej prokuratúry sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.



Europoslanec svojho asistenta po zatknutí prepustil. AfD bola už predtým terčom kritiky nemeckej vlády aj opozície za svoje pozitívne postoje k Rusku v súvislosti s inou kauzou.