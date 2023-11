Europarlament pri uznávaní rodičovstva odmieta obmedzovanie práv detí

Brusel 7. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre právne záležitosti v utorok navrhli obmedziť možnosť krajín EÚ odmietnuť uznanie rodičovstva zaregistrovaného v inom členskom štáte EÚ. Uvádza sa to v tlačovej správe europarlamentu.



Výbor pre právne záležitosti (JURI) prijal stanovisko k návrhu právnych predpisov na uľahčenie uznávania rodičovstva v celej EÚ. Cieľom je zachovať a posilniť základné práva detí, maloletých aj dospelých, zvýšiť právnu istotu a obmedziť náklady a byrokraciu.



Návrh nariadenia umožňuje uznanie rodičovstva zaregistrovaného v jednej krajine EÚ s cieľom zabezpečiť, aby deti mali rovnaké práva aj v inom členskom štáte, najmä pokiaľ ide o opatrovnícke, výživné alebo dedičské práva.



Rodičovstvo bude aj naďalej registrované na národnej úrovni, členské štáty teda nebudú povinné zmeniť svoje rodinné právo a akceptovať napríklad náhradné materstvo. Zároveň však bude musieť byť rodičovstvo ako také uznané vo všetkých krajinách EÚ a to bez ohľadu na to ako bolo dieťa počaté, narodené alebo aký typ rodiny má.



Europoslanci sa zhodli, že výnimka, ktorá je súčasťou tohto návrhu a ktorá umožňuje členským krajinám neuznať rodičovstvo, ak je nezlučiteľné s ich verejným poriadkom, by nemala viesť k diskriminácii, napríklad proti deťom, ktorých rodičia sú rovnakého pohlavia.



Až dva milióny detí v EÚ môžu v súčasnosti čeliť situácii, v ktorej ich rodičia nebudú uznaní v inom členskom štáte. Po hlasovaní o predmetnom nariadení v pléne EP konečné rozhodnutie o nových právnych predpisoch prijmú členské štáty, keďže rodinné právo patrí do vnútroštátnych právomocí.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)