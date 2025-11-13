< sekcia Zahraničie
EP schválil hlasovanie cez splnomocnenca pre poslankyne na materskej
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli schválili návrh na zmenu a doplnenie právneho predpisu o voľbách do europarlamentu. Ten by umožnil poslankyniam preniesť svoje hlasovacie právo na splnomocnenca tri mesiace pred očakávaným dátumom pôrodu a šesť mesiacov po pôrode, informuje TASR.
Návrh musia ešte jednomyseľne odobriť členské štáty v Rade EÚ. Aby nové pravidlá nadobudli účinnosť, musia ich prijať všetky členské krajiny v súlade so svojimi príslušnými ústavnými postupmi. Tento proces preto môže byť ešte zdĺhavý.
Doteraz musia byť europoslanci pri hlasovaní osobne. Cieľom reformy je posilniť pravidlá týkajúce sa materstva, čo umožní poslankyniam pokračovať v plnom výkone svojich mandátov udelených občanmi a zároveň zosúladiť svoje zdravotné a rodinné povinnosti s parlamentnými povinnosťami, uvádza EP v tlačovom vyhlásení.
Proces iniciovala predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová. „Ako politička, žena a matka môžem len dúfať, že členské štáty s nami budú súhlasiť, že modernizácia našich volebných pravidiel mala prísť už dávno – a urobia všetko, čo je v ich silách, aby nielen pravidlá Európskeho parlamentu, ale aj pravidlá národných parlamentov zodpovedali 21. storočiu. Žiadna žena by si nemala vyberať medzi službou svojim voličom a založením rodiny,“ poznamenala.
Návrh však neumožňuje otcom, ktorí by chceli zostať doma s deťmi, preniesť svoje hlasovacie právo. Tento bod vyvolal kritiku zo strany viacerých europoslancov, napríklad z radov Zelených a liberálov z Obnovme Európu.
Uznesenie podporilo 605 europoslancov, 30 ich bolo proti a piati sa zdržali hlasovania.
