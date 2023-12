EP prijal pozíciu k vytvoreniu priestoru pre zdravotné údaje

Brusel/Štrasburg 13. decembra (TASR) — Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu prijali pozíciu k vytvoreniu európskeho priestoru pre zdravotné údaje (EHDS), ktorého cieľom je uľahčiť prístup k osobným zdravotným údajom a posilniť ich bezpečnú výmenu. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



EHDS by umožnil občanom kontrolovať svoje osobné údaje týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a uľahčil by ich bezpečné zdieľanie na výskumné a neziskové účely. Za správu, ktorá bude slúžiť ako mandát EP na rokovanie s členskými štátmi o konečnej podobe právnych predpisov, hlasovalo 516 poslancov, 95 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania.



Zákon po svojom prijatí poskytne pacientom právo na prístup k ich osobným zdravotným údajom v rámci rôznych systémov zdravotnej starostlivosti EÚ a zdravotníckym pracovníkom by sa umožnil prístup k údajom o svojich pacientoch, a to výlučne na základe toho, čo je potrebné na liečbu. Prístup by zahŕňal súhrnné informácie o pacientovi, elektronické predpisy, lekárske snímky a laboratórne výsledky.



Každá krajina by zriadila vnútroštátne služby prístupu k zdravotným údajom na základe platformy MyHealth@EU.



EHDS má umožniť výmenu súhrnných zdravotných údajov vrátane údajov o patogénoch, zdravotných nárokoch a úhradách, genetických údajoch a informáciách z registra verejného zdravia z dôvodov verejného záujmu vrátane výskumu, inovácií, tvorby politík, vzdelávania a bezpečnosti pacientov. Zdieľanie údajov na účely reklamy alebo posudzovania žiadostí o poistenie bude zakázané.



Poslanci chcú, aby pacienti mali viac informácií o tom, ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti používajú ich údaje a požadujú, aby bol povinný výslovný súhlas pacienta s použitím určitých citlivých údajov (genetických a genomických informácií).



Údaje zdieľané na výskumné účely by mali viesť k vývoju nových liekov alebo iných výrobkov alebo služieb zdravotnej starostlivosti. Poslanci chcú zabezpečiť, aby všetky krajiny EÚ dostávali dostatočné finančné prostriedky na ochranu využívania údajov a aby sa zabránilo tomu, že údaje spadajú pod právo duševného vlastníctva alebo tvoria obchodné tajomstvo.



Parlament je teraz pripravený začať rokovania s členskými štátmi o konečnej podobe tohto zákona.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)