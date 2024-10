EP prijal uznesenia o porušovaní ľudských práv v Turecku, Číne a Iraku

Štrasburg 10. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali vo štvrtok v Štrasburgu tri uznesenia v súvislosti s porušovaním ľudských práv v Turecku, Číne a Iraku, informuje TASR podľa tlačovej správy EP.



Europoslanci vyjadrili hlboké znepokojenie nad pokračujúcim zhoršovaním demokratických noriem v Turecku a nad útokom na tamojších nezávislých novinárov, aktivistov a členov opozície. Odsúdili tiež rozsudok nad novinárom Bülentom Mumayom a vyzvali úrady, aby stiahli obvinenia voči nemu a všetkým "svojvoľne" zadržaným pracovníkom médií, politickým oponentom, obhajcom ľudských práv, štátnym zamestnancom a akademikom.



EP zároveň odsúdil nové "nariadenie o zahraničných agentoch", ktoré sa má zaviesť do konca roka 2024. Turecké orgány vyzval, aby obnovili nezávislosť súdnictva, rešpektovali slobodu médií a zabezpečili dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv.



Poslanci EP prijali 540 hlasmi aj uznesenie v súvislosti s nespravodlivo väznenými Ujgurmi v Číne, pričom pozornosť upriamili na ľudskoprávneho aktivistu a laureáta Sacharovovej ceny za rok 2019 Ilhama Tohtiho a Gulšan Abbásovú, zadržiavanú zrejme v súvislosti s aktivizmom jej príbuzných. Europoslanci vyzvali na ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Dôrazne odsúdili porušovanie ľudských práv Ujgurov, ale aj obyvateľov Tibetu, Hongkongu, Macaa a pevninskej Číny.



Uznesenie požaduje, aby sa uzavreli všetky internačné tábory, a odsudzuje tiež nútené práce, sterilizáciu, opatrenia na zabránenie pôrodov a ničenie ujgurskej identity, ktoré sa podľa neho rovnajú zločinom proti ľudskosti a predstavujú vážne riziko genocídy.



Europarlament vyzval Úniu a členské štáty, aby prijali ďalšie sankcie voči vysokopostaveným predstaviteľom a subjektom zapojeným do porušovania ľudských práv v Číne či stíhali zodpovedné osoby.



Poslanci EP v záverečnom hlasovaní plenárneho zasadnutia v Štrasburgu prijali aj rezolúciu o situácii v oblasti práv žien a nedávnom návrhu na zmenu zákona o osobnom postavení v Iraku. Europarlament vyzval iracký parlament na odmietnutie tohto zákona, ktorý podľa neho porušuje medzinárodné záväzky Bagdadu v oblasti základných práv žien.



Europoslanci zdôraznili, že tamojší trestný zákonník právne nechráni ženy a deti, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia v krajine, a vyjadrili poľutovanie, že navrhované zmeny zákona by v prípade prijatia viedli k ešte radikálnejšiemu uplatňovaniu islamského práva šaría.



Uznesenie naliehavo vyzýva Irak, aby prijal národný akčný plán na odstránenie detských manželstiev, kriminalizáciu znásilnenia v manželstve, na boj proti domácemu násiliu a na posilnenie práv žien a dievčat v súlade s Dohovorom OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Požadujú tiež, aby členské štáty Únie zvýšili podporu obhajcom práv žien a detí v Iraku.