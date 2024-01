EP prijal zákaz greenwashingu a zavádzajúcich informácií o výrobkoch

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili smernicu, ktorá zlepší označovanie výrobkov a zakáže používanie environmentálne klamlivých tvrdení. Píše sa to v tlačovej správe zverejnenej na webstránke europarlamentu.



Cieľom smernice, za ktorú zahlasovalo 593 poslancov, 21 bolo proti a 14 sa zdržalo hlasovania, je chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a pomôcť im robiť lepšie rozhodnutia pri nákupe.



V prvom rade je cieľom nových pravidiel jasnejšie a dôveryhodnejšie označovanie výrobkov tak, že sa zakáže používanie všeobecných environmentálnych tvrdení ako "šetrný k životnému prostrediu", "prírodný", "biologicky rozložiteľný", "klimaticky neutrálny" alebo "ekologický", ak by boli uvedené bez dôkazu.



Používanie značiek udržateľnosti sa bude regulovať, a to aj vzhľadom na zmätok spôsobený ich rastúcim počtom a nepoužívaním porovnávacích údajov. V budúcnosti budú v EÚ povolené len značky udržateľnosti založené na oficiálnych systémoch certifikácie alebo zavedené verejnými orgánmi.



Smernica okrem toho zakáže tvrdenia, že výrobok má neutrálny, znížený alebo pozitívny vplyv na životné prostredie z dôvodu systémov kompenzácie emisií.



Ďalším cieľom nového zákona je výraznejšie zameranie výrobcov a spotrebiteľov na trvanlivosť výrobkov. V budúcnosti musí byť informácia o záruke viditeľnejšia, pričom sa vytvorí nové, harmonizované označenie, ktoré posilní význam výrobkov s predĺženou záručnou lehotou.



Nové pravidlá okrem iného zakážu aj neopodstatnené tvrdenia o trvanlivosti výrobkov, napríklad, že práčka vydrží 5000 pracích cyklov, ak to tak za normálnych podmienok nie je.



Smernicu ešte musí schváliť aj Rada EÚ (členské štáty), potom bude zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov nato, aby ju transponovali do svojho vnútroštátneho práva.