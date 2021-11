Prvý panel CoFoE prebehol online, témou bola aj digitalizácia

Brusel 12. novembra (TASR) - Občania EÚ počas minulého víkendu v rámci prvého panelu Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) diskutovali o infraštruktúre, ekonomike, digitalizácii, sociálnom zabezpečení a ďalších témach.



Tento občiansky panel zaoberajúci sa hospodárstvom, sociálnou spravodlivosťou, vzdelávaním, kultúrou, mládežou, športom a digitálnou transformáciou zasadol po druhý raz.



Prvé zasadnutie tohto panelu sa uskutočnilo v polovici septembra na pôde Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu. V novembri sa účastníci spojili prostredníctvom videokonferencie.



Proces Konferencie o budúcnosti Európy prehĺbila v utorok diskusia medzi poslancami Európskeho parlamentu (EP) a poslancami národných parlamentov členských krajín EÚ. Cieľom debaty bolo prezentovať súčasný stav CoFoE a hovoriť o tom, aká má byť úloha národných parlamentov pri presadzovaní jej výsledkov. Priestor na vyjadrenie dostali účastníci plenárneho zasadnutia CoFoE, na ktorom sa zúčastňuje 108 europoslancov a 108 poslancov národných parlamentov.



Za Slovensko bol na podujatie prihlásený Peter Kmec (Hlas), podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti. Na debate sa zúčastnili aj spolupredsedovia CoFoE – Guy Verhofstadt v mene EP, štátny tajomník slovinského ministerstva zahraničných vecí Gašper Dovžan za predsedníctvo v Rade EÚ a podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuicová.



Verhofstad opísal, kam sa už proces CoFoE posunul, že všetky štyri panely majú za sebou prvé kolo diskusií. Spresnil, že občania načrtli témy, ktoré im nikto nenadiktoval. Ide o často sa opakujúce témy na digitálnej platforme futureu.europa.eu. Tá mala do utorka okolo pol milióna návštevníkov a takmer 26.000 Európanov si na stránke otvorilo vlastný účet, aby sa mohli zapájať do diskusií o budúcnosti Európy.



Podľa jeho slov 800 náhodne vybraných Európanov určilo témy a výzvy, ktoré by mali byť viac rozpracované. Tie vybraní účastníci panelov predložia priamo poslancom EP v priebehu decembra a januára.



Bývalý šéf slovenskej diplomacie a bývalý poslanec Európskeho parlamentu (EP) Eduard Kukan v stredajšom rozhovore pre TASR uviedol, že CoFoE netreba vnímať ako projekt "vzletných rečí", ale ako možnosť pre občanov presadiť sa svojimi názormi pri formovaní budúcej EÚ.



Kukan apeloval na ľudí na Slovensku, aby sa na tomto procese zúčastnili. Umožňuje im to napríklad aj viacjazyčná digitálna platforma futureu.europa.eu, prostredníctvom ktorej môžu svoje návrhy a podnety prezentovať aj v slovenčine.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.