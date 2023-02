EP rokuje o zlepšení podmienok pre pracovníkov digitálnych platforiem

Brusel 2. februára (TASR) — Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli schválil rozhodnutie začať rokovania s členskými štátmi EÚ o nových opatreniach na zlepšenie podmienok pre zamestnancov digitálnych pracovných platforiem. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za mandát oprávňujúci vyjednávačov EP rokovať s Radou EÚ (členské štáty) hlasovalo 376 poslancov, proti bolo 212 a 15 sa zdržalo.



Rokovania o novom zákone sa začnú po tom, ako aj ministri členských štátov EÚ rozhodnú o svojej pozícii k novej legislatíve z dielne Európskej komisie.



Nové pravidlá by mali upravovať napríklad to, ako správne určiť zamestnanecký status pracovníkov platforiem a ako by digitálne pracovné platformy mali využívať algoritmy a umelú inteligenciu na monitorovanie a hodnotenie svojich pracovníkov.



Europoslanci podporujú návrh Európskej komisie, aby sa pravidlá vzťahovali na všetky digitálne pracovné platformy bez ohľadu na ich sídlo a za predpokladu, že sa práca vykonáva v EÚ. Súhlasia s tým, aby definícia digitálnej pracovnej platformy zahŕňala aj platformy poskytujúce outsourcing alebo prideľovanie úloh pre veľký okruh online zákazníkov (platformy na prácu s ľuďmi alebo mikropracovné platformy).







(spravodajca TASR Jaromír Novak)