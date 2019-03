EP: Rusko už nemožno považovať za strategického partnera

EP dôrazne odsúdil narušovanie vzdušného priestoru štátov EÚ zo strany Ruska, najmä v oblasti Baltského mora, kde boli opakovane porušované teritoriálne vody a vzdušný priestor.

Brusel 12. marca (TASR) - Rusko už nemožno považovať za "strategického partnera", uvádza sa v uznesení, ktoré schválili v utorok poslanci Európskeho parlamentu (EP). Zhodli sa aj na tom, že EÚ by mala zostať otvorená voči ďalším sankciám, ak Rusko bude naďalej porušovať medzinárodné právo.



Na internetovej stránke EP sa uvádza, že uznesenie s názvom "Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom" podporilo 402 poslancov, proti bolo 163 a 89 sa zdržalo hlasovania.



V uznesení sa konštatuje, že od roku 2015 sa medzi EÚ a Ruskom objavili nové oblasti napätia, medzi ktoré patria: ruská intervencia v Sýrii, zasahovanie v krajinách, ako sú Líbya a Stredoafrická republika a nepretržité agresívne konanie na Ukrajine.



V uznesení sa zdôrazňuje, že EÚ by mala prehodnotiť svoju súčasnú Dohodu o partnerstve a spolupráci (PCA) s Ruskom a obmedziť spoluprácu na oblasti spoločného záujmu.



Globálne výzvy ako klimatické zmeny, energetická bezpečnosť, digitalizácia, umelá inteligencia a boj proti terorizmu si vyžadujú selektívne zapojenie. Užšie vzťahy budú možné len vtedy, ak Rusko v plnej miere implementuje tzv. minské dohody o ukončení vojny na východe Ukrajiny a začne rešpektovať medzinárodné právo, vyplýva z uznesenia.



Poslanci odsúdili aj ruské dezinformačné kampane a kybernetické útoky zamerané na zvýšenie napätia v rámci EÚ a jej členských štátov. Vyjadrili znepokojenie nad tým, že reakcia EÚ na propagandu a dezinformácie je nedostatočná - mala by sa ďalej posilňovať, najmä pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019.



Poslanci zopakovali svoje obavy, že projekt Nord Stream 2 (Severný prúd 2) by mohol posilniť závislosť EÚ od dodávok ruského plynu a ohroziť vnútorný trh EÚ.



Takisto sa obávajú, že Rusko bude naďalej podporovať autoritárske režimy a krajiny ako Severná Kórea, Irán, Venezuela a Sýria.



Odsúdili aj nelegálne finančné aktivity a pranie špinavých peňazí zo strany Ruska, čo predstavuje hrozbu pre európsku bezpečnosť a stabilitu.



V uznesení sa zdôrazňuje, že krajiny EÚ musia ukončiť všetky programy "zlatých víz/pasov", z ktorých majú prospech ruskí oligarchovia.