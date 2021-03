Europarlament chce žalovať Európsku komisiu

Brusel 26. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) odhlasoval vo štvrtok večer uznesenie, ktorým môže podať žalobu na Európsku komisiu (EK), ak exekutíva EÚ nezačne uplatňovať novú legislatívu, ktorá prístup členských krajín k európskym fondom podmieňuje rešpektovaním zásad právneho štátu.



V uznesení, za ktoré hlasovalo 529 poslancov, 148 bolo proti a desať sa zdržalo hlasovania, sa uvádza, že nedodržiavanie zásad právneho štátu členskými štátmi EÚ môže mať vplyv na celistvosť rozpočtu EÚ. Europoslanci varovali eurokomisiu, že ak si nebude plniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a neprijme príslušné opatrenia na ochranu finančných záujmov a hodnôt EÚ, europarlament to bude považovať za odmietnutie konať a zažaluje eurokomisiu na Súdnom dvore EÚ.



Nový mechanizmus, ktorý bol silne presadzovaný Európskym parlamentom, je v platnosti od 1. januára. Prakticky je však pozastavený, lebo sa čaká na vyjadrenie Súdneho dvora EÚ po žalobe, ktorú na tento mechanizmus podali Poľsko a Maďarsko. Obom krajinám, ktoré sú predmetom úradného vyšetrovania zo strany EÚ pre porušovanie zásad právneho štátu, pri uplatňovaní novej legislatívy hrozí strata finančných prostriedkov vo výške miliárd eur.



Komisia oznámila, že začne konať až po predložení príslušných usmernení, čo je proces, ktorý je zdržiavaný právnymi útokmi zo strany Poľska a Maďarska. Komisia chce príslušné usmernenia vydať až po rozhodnutí súdu, europoslanci však jasne naznačili, že EK musí tieto usmernenia pripraviť do 1. júna, a to po konzultácii s europarlamentom. Ak eurokomisia tento termín nedodrží, spor bude riešený súdnou cestou.



Zákonodarcovia tvrdia, že pokyny Európskej komisie nie sú potrebné na uplatnenie novej legislatívy. Na druhej strane je však kompromisná dohoda z decembrového summitu EÚ v Bruseli s maďarským a poľským premiérom, ktorí prijatie sedemročného rozpočtu EÚ a plánu obnovy po koronakríze prestali blokovať práve vďaka prísľubu, že mechanizmus podmienenosti právneho štátu začne platiť až po jeho preskúmaní súdom.



Podľa poslancov EP takéto dohody sú v rozpore s úlohou eurokomisie ako strážkyňou zmlúv a ochrankyňou práva EÚ.