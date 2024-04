V EÚ padla dohoda na nových opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu prijal dočasnú politickú dohodu s členskými krajinami EÚ o nových opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia v Únii, aby nebolo škodlivé pre ľudské zdravie, prírodné ekosystémy a biodiverzitu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cieľom aktualizovaného zákona je znížiť mieru znečistenia ovzdušia v EÚ a dosiahnuť víziu nulového znečistenia ovzdušia do roku 2050. Za normu zahlasovalo 381 poslancov, 225 bolo proti a 18 sa zdržalo hlasovania.



EP pri tejto príležitosti pripomenul, že znečistenie ovzdušia je aj naďalej hlavnou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí v Únii - ročne je to okolo 300.000 obetí.



Nové pravidlá stanovujú prísnejšie limity a cieľové hodnoty na rok 2030 pre znečisťujúce látky so závažným vplyvom na ľudské zdravie vrátane tuhých častíc (PM2,5, PM10), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu siričitého (SO2). Členské štáty môžu požiadať, aby sa termín do roku 2030 posunul až o desať rokov, ak budú spĺňať niektoré špecifické podmienky.



Podľa tejto legislatívy budú môcť tí, ktorých sa znečistenie ovzdušia dotkne, podať žalobu, ak dôjde k porušeniu nových vnútroštátnych pravidiel, a v prípade poškodenia zdravia môžu byť odškodnení.



Mestá v členských krajinách zriadia väčší počet miest odberu vzoriek kvality ovzdušia a v súčasnosti roztrieštené indexy kvality ovzdušia v celej EÚ budú porovnateľné, jasné a verejne dostupné.



Podľa slov spravodajcu pre túto oblasť, španielskeho poslanca Javiho Lópeza sa aktualizáciou noriem kvality ovzdušia, z ktorých niektoré boli zavedené pred takmer dvoma desaťročiami, znečistenie v celej EÚ zníži na polovicu, čo pripraví pôdu pre zdravšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.



"Aktualizované pravidlá zlepšujú monitorovanie kvality ovzdušia a účinnejšie chránia zraniteľné skupiny. Ide o významné víťazstvo v našom trvalom záväzku zabezpečiť bezpečnejšie a čistejšie životné prostredie pre všetkých Európanov," vysvetlil poslanec.



Uvedený zákon ešte musí odobriť Rada EÚ (členské krajiny). Účinnosť nadobudne 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a krajiny eurobloku budú mať dva roky na zavedenie nových pravidiel do svojho vnútroštátneho práva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)