EP sa vráti k revízii systému obchodovania s emisnými kvótami neskôr

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) - Po tom, ako v stredu poslanci Európskeho parlamentu (EP) nenašli politickú zhodu na prijatie správy o revízii systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ, tri ďalšie návrhy zákonov, ktoré sú súčasťou balíka Fit For 55, sú pozastavené a čakajú na politickú dohodu. Informuje o tom spravodajca TASR po štvrtkovom spresnení situácie zo strany zákonodarného zboru EÚ.



Na základe spoločných snáh európskych ľudovcov (EPP) s euroskeptikmi z tábora konzervatívcov a reformistov (ECR) či s extrémnou pravicou z frakcie Idenita a demokracia (ID) zavádzať pozmeňujúce návrhy, ktoré by oslabili prvky na ochranu klímy, frakcia liberálov a Zelených sa rozhodli takto "oslabenú" správu nepodporiť.



Správa o revízii systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS), bola zamietnutá 340 hlasmi, keď len ju podporilo 265 zákonodarcov a 34 sa zdržalo hlasovania.



To v praxi znamená, že tri návrhy zákonov, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit For 55, sú pozastavené a čakajú na politickú dohodu.



Návrh zákona o reforme ETS bol vrátený späť do výboru pre životné prostredie.



Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc EÚ (CBAM) bol takisto vrátený na prerokovanie do výboru re životné prostredie.



Poslanci hlasovali v pléne o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k právnym predpisom o sociálnom klimatickom fonde, ale konečné hlasovanie bolo v očakávaní politickej dohody o budúcnosti reformy ETS odročené.



Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) bude o tejto záležitosti diskutovať najskôr na budúci týždeň v Bruseli medzi koordinátormi politických skupín, aby sa našiel spôsob, ako v tejto záležitosti postupovať, s cieľom rýchlo prijať pozíciu EP k textom a začať o nich rokovania s Radou EÚ a Európskou komisiou. Ak sa nájde potrebná politická dohoda vo výbore ENVI, je možné opätovné hlasovanie v pléne EP už začiatkom júla, na najbližšej plenárke v Štrasburgu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)