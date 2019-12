Sacharovovu cenu prevzala dcéra Ilhama Tohtiho

Brusel/Štrasburg 18. decembra (TASR) - Tohoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú získal väznený ujgurský ľudskoprávny aktivista Ilham Tohti, v stredu na slávnostnom ceremoniáli v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu prevzala jeho dcéra. Predseda EP David Sassoli pripomenul, že laureát si nemohol prevziať cenu, lebo čínske úrady ho odsúdili na doživotné väzenie.



O tom, že tohoročným laureátom prestížnej ceny bude ľudskoprávny aktivista Ilham Tohti - predstaviteľ ujgurskej menšiny žijúcej v Číne -, rozhodla v októbri konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP).



Tohti už dlhé roky bojuje za práva svojho etnika a podporuje dodržiavanie zákonov o regionálnej autonómii. Do pozornosti čínskych úradov sa dostal po krvavých zrážkach medzi etnickými Ujgurmi a Číňanmi v meste Urumči, ku ktorým došlo v júli 2009 a vyžiadali si okolo 150 obetí.



Tohti následne kritizoval čínsku vládnu politiku voči ujgurskej menšine, najmä vtedajšieho guvernéra Ujgurskej autonómnej oblasti (AO) Sin-ťiang Nura Bekriho.



V roku 2014 uznali Tohtiho čínske úrady za vinného zo separatizmu a odsúdili na doživotie. Podľa obvinení sa usiloval o ukončenie čínskej nadvlády nad Sin-ťiangom, ktorého obyvatelia sú prevažne moslimského vierovyznania.



Sacharovovu cenu v menej svojho otca z rúk predsedu EP Davida Sassoliho prebrala jeho dcéra Jewher Ilhamová, ktorá od roku 2013 žije v Spojených štátoch.



"Želala by som si, aby môj otec bol na slobode a aby všetky rodiny, ktorých členovia sú vo väzení, boli jedného dňa spolu. A aby všetci ľudia žili v mieri bez toho, aby si navzájom ubližovali," uviedla Jewher v posolstve vo filme, ktoré pred udelením ceny videli všetci europoslanci.



Osobne sa poďakovala Európskemu parlamentu a všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o udelenie tejto ceny. "Ocenili ste nielen môjho otca, ale upriamili ste pozornosť Európskej únie i celého sveta na osud Ujgurov v Číne," povedala.



Pripomenula, že vyše milión Ujgurov je v nútených pracovných táboroch v Číne, a dodala, že boj za ľudské práva, ktorý viedol jej otec, je aj boj za práva ostatných etnických či náboženských menšín, ktoré sú prenasledované čínskym režimom.



Priznala, že nemá informácie o tom, kde sa jej väznený otec vôbec nachádza, a vyjadrila nádej, že je ešte nažive. "Môj otec mal filozofiu, že nevyriešené problémy povedú k ešte väčším problémom. Aj preto mal snahu pomáhať ujgurskej komunite a prispievať k zmiereniu medzi Ujgurmi a Číňanmi," uviedla.



Sassoli tiež ocenil Tohtiho zmierovacie úsilie a zopakoval, že Európsky parlament požaduje jeho bezpodmienečné a rýchle prepustenie na slobodu. Vyjadril nádej, že Ilham Tohti už ako slobodný človek bude môcť osobne prísť do europarlamentu.



Pripomenul tiež, že Európsky parlament myslí na všetkých tých, ktorí v súčasnej dobe trpia vo väzení za svoje presvedčenie a boj, ktorý viedli na obranu ľudských práv.



Tohti začiatkom októbra získal aj Cenu Václava Havla za ľudské práva, ktorú udeľuje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy spoločne s Knižnicou Václava Havla a Nadáciou Charty 77.



Sacharovovu cenu každoročne udeľuje Európsky parlament už od roku 1988 jednotlivcom a organizáciám, ktorí bojujú za ľudské práva a slobody. Nominácie na túto cenu môžu predložiť politické skupiny v EP alebo skupina najmenej 40 europoslancov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)