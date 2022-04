EP schválil 3,4 miliardy eur pre krajiny EÚ prijímajúce utečencov

Brusel/Štrasburg 7. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil nariadenie umožňujúce okamžité uvoľnenie 3,4 miliardy eur pre štáty EÚ, ktoré poskytli útočisko ľuďom z Ukrajiny utekajúcim pred ruskou agresiou.



Prijatie naliehavých podporných opatrení pre krajiny eurobloku, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny, nadväzuje na rozhodnutie europoslancov z minulého týždňa o presmerovaní prostriedkov z azylového a kohézneho fondu do krajín EÚ, ktoré prichýlili utečencov.



Okamžité uvoľnenie 3,4 miliardy eur z prostriedkov REACT-EU v celkovej dostupnej výške desať miliárd eur vo štvrtok v Štrasburgu podporilo 549 poslancov, jeden bol proti a osem sa zdržalo hlasovania.



Európski zákonodarcovia tak schválili rýchlejší prístup vlád členských štátov EÚ k financiám, ktoré by mali byť vynaložené na infraštruktúru, ubytovanie, vybavenie, zamestnávanie, vzdelávanie, sociálnu inklúziu, zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o deti utečencov.



Nové pravidlá zvýšia počiatočné predbežné financovanie z 11 percent na 15 percent pre všetky členské štáty Európskej únie.



Krajiny EÚ hraničiace s Ukrajinou, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko, ako aj štáty Únie, ktoré prijali významné množstvo utečencov zodpovedajúce viac ako jednému percentu ich populácie, teda Bulharsko, Česká republika, Estónsko a Rakúsko, budú môcť okamžite čerpať až 45 percent z prostriedkov REACT-EU pôvodne určených na obnovu po pandémii koronavírusu, a to bez potreby doložiť v tomto štádiu akúkoľvek faktúru.



Parlamentom schválené nariadenie musia ešte formálne schváliť aj ministri členských krajín (Rada EÚ). Následne, deň po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, vstúpia nové predpisy do platnosti.



Podľa údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) opustili od 24. februára do 6. apríla Ukrajinu vyše štyri milióny ľudí - väčšina z nich smerovala do susedných krajín.



REACT-EU je balík pomoci z roku 2020 v celkovej výške takmer 50 miliárd eur, ktorý má pomôcť zmierniť následky krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v celej EÚ.