EP schválil delegovanie hlasovacích práv poslankýň počas tehotenstva
Autor TASR
Štrasburg 29. apríla (TASR) - Európsky parlament v stredu schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslankýň počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, píše TASR.
Rada EÚ súhlasila minulý mesiac so zmenou európskeho volebného zákona, stále ho ale ešte musí formálne prijať. Podrobnosti bude tiež potrebné vymedziť v rokovacom poriadku europarlamentu. Za hlasovalo 616 poslancov, 24 boli proti a 8 sa zdržali.
Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na tri mesiace pred termínom pôrodu a šesť mesiacov po ňom.
Reformu iniciovala predsedníčka EP Roberta Metsolová. „Som hrdá na prácu parlamentu. Je to veľký míľnik pre modernejší a spravodlivejší parlament. Žiadna poslankyňa by nemala prísť o volebné právo z dôvodu, že sa stala matkou. Budem naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi a ich parlamentmi, aby sme zabezpečili hladkú ratifikáciu tejto zmeny volebného zákona, aby ju poslankyne mohli využiť čo najskôr,“ povedala šéfka europarlamentu.
