EP schválil kohézne zdroje pre štáty pomáhajúce utečencom z Ukrajiny

Brusel 24. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli schválili presmerovanie prostriedkov z azylového a kohézneho fondu do krajín EÚ, ktoré prichýlili utečencov pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Informuje o tom spravodajca TASR na základe tlačovej správy EP.



Za návrh Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE), ktorý predložila Európska komisia len pred dvoma týždňami prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu, hlasovalo 562 europoslancov, dvaja boli proti a traja sa zdržali.



Novelizácia súčasných pravidiel upravujúcich fungovanie politiky súdržnosti umožní rýchle presmerovanie dostupných prostriedkov na pomoc krajinám a regiónom EÚ, ktoré osobám utekajúcim pre ruskou agresiou na Ukrajine poskytujú núdzovú podporu. Ide napríklad o dočasné ubytovanie, potraviny, vodu, zdravotnú starostlivosť či vzdelávanie.



Súčasťou uvoľneného balíka financií by mohli byť aj prostriedky z politiky súdržnosti pôvodne určené na roky 2014 - 2020, ktoré však neboli dosiaľ vyčlenené na konkrétny účel alebo neboli vyčerpané.



Ďalších desať miliárd eur bude možné využiť z prostriedkov REACT-EU, iniciatívy pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri programe obnovy po pandémii ochorenia COVID-19.



Členské štáty sa budú môcť obrániť na Úniu so žiadosťou o preplatenie nákladov vynaložených na pomoc utečencom z Ukrajiny, a to aj so spätnou platnosťou - počnúc odo dňa začiatku ruskej invázie (24. februára 2022). EÚ bude mimoriadne preplácať 100 percent (namiesto zvyčajnej miery spolufinancovania na úrovni 85 percent) prostriedkov vynaložených členským štátom z kohéznych zdrojov aj počas ďalšieho roka (od polovice roka 2021 do polovice roka 2022).



Kohézne prostriedky EÚ podporujú investície, ktoré sú zamerané na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie prostredníctvom odstraňovania nerovností medzi jej regiónmi.



Parlament zároveň o rok predĺžil obdobie, v rámci ktorého bude možné využívať nevyčerpané prostriedky z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) - pôvodne určených na roky 2014 - 2020. Za túto možnosť sa vyslovilo 575 poslancov, štyria boli proti a traja sa zdržali hlasovania.



Členské štáty tak budú mať do polovice roka 2024 prístup k 420 miliónom eur, ktoré môžu pri starostlivosti o utečencov z Ukrajiny využiť na zaplatenie ubytovania, potravín, zdravotnej starostlivosti či dodatočného personálu.



Podľa údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) opustilo od 24. februára do 23. marca Ukrajinu vyše 3,5 milióna ľudí - väčšina z nich smerovala do susedných krajín.



Parlamentom schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada EÚ na úrovni ministrov. Následne, deň po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, vstúpia do platnosti.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)