EP schválil leteckú reformu, lietanie by malo byť bezpečnejšie

Štrasburg 22. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu odsúhlasili reformu pravidiel Jednotného európskeho neba, čiže lepšie riadenie európskeho vzdušného priestoru a podporu ambícií klimatickej neutrality. V praxi to má umožniť viac priamych letov a menej meškaní, informuje spravodajca TASR.



Na reforme sa europoslanci dohodli s členskými štátmi (Rada EÚ) v marci 2023.



Národné plány budú mať záväzné ciele a stimuly, aby boli lety efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Okrem toho Európska komisia prijme výkonnostné ciele EÚ týkajúce sa kapacity, nákladovej efektívnosti, klimatických a environmentálnych faktorov pre letecké navigačné služby, ktoré sa majú preskúmať aspoň každé tri roky.



Poslanci počas rokovaní presadili ustanovenie, ktoré eurokomisii ukladá úlohu posúdiť, ako by poplatky vyberané od leteckých spoločnosti alebo prevádzkovateľov súkromných lietadiel za poskytovanie leteckých navigačných služieb mohli používateľov povzbudiť viac tomu, aby boli šetrnejšími k životnému prostrediu - napríklad využívaním najhospodárnejšej dostupnej trasy alebo alternatív čistých technológií pohonu.



Ďalšou kľúčovou požiadavkou EP bolo podporiť hospodársku súťaž na trhu leteckých navigačných služieb. Nový návrh zákona zahŕňa možnosť pre poskytovateľov letových prevádzkových služieb obstarať si iné letecké navigačné služby, ako sú komunikačné, meteorologické alebo letecké informačné služby, za trhových podmienok.



Spravodajcovia EP pre túto legislatívu, nemecký europoslanec Jens Gieseke a švédsky zákonodarca Johan Danielsson skonštatovali, že reforma je krokom vpred pri odstraňovaní prekážok, vytváraní efektívnejšej kontroly a riadenia letovej prevádzky a znižovaní nákladov a emisií prostredníctvom kratších a bezpečnejších letov. Podľa ich slov vytvorenie skutočne jednotného európskeho vzdušného priestoru zablokovali niektoré členské štáty, ktoré sa nechceli vzdať národných právomocí pre väčšie dobro. Upozornili, že v roku 2023 meškali takmer tri z desiatich letov viac ako 15 minút, no vďaka novým pravidlám by mala byť letecká doprava bezpečnejšia, presnejšia a priaznivejšia pre klímu.



Nové pravidlá (Rada EÚ ich schválila 26. septembra) nadobudnú platnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Väčšina ustanovení sa bude uplatňovať od tohto dátumu, niektoré ustanovenia (napríklad sankcie za porušenie nových pravidiel či nezávislosť národného dozorného orgánu) nadobudnú účinnosť o dva roky neskôr.