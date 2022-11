EP schválil neprijímanie pasov vydaných Ruskom na okupovaných územiach

Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil rozhodnutie neakceptovať pasy a iné cestovné doklady vydávané Ruskou federáciou v nelegálne okupovaných regiónoch Ukrajiny a Gruzínska. Informuje o tom spravodajca TASR.



Parlament schválil dohodu s Radou EÚ (členské štáty) o neakceptovaní cestovných dokladov vydaných Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach a v separatistických oblastiach Gruzínska. Takéto doklady by sa podľa tejto dohody nemali akceptovať na účely vydávania víz ani prekračovania vonkajších hraníc EÚ.



Za tento postoj sa kladne vyslovilo 531 europoslancov, siedmi boli proti a 34 sa zdržali hlasovania.



Podľa schváleného návrhu by Európska komisia mala celú záležitosť konzultovať s členskými štátmi EÚ a vypracovať zoznam ruských cestovných dokladov, najmä pasov, ktoré by nemali byť prijímané. Osoby, ktoré utekajú pred konfliktom na Ukrajine, však stále budú môcť vstúpiť do krajín EÚ z humanitárnych dôvodov.



Rusko vydáva pasy obyvateľom Krymu od nezákonnej anexie polostrova v roku 2014 a v súčasnosti tak robí aj v iných okupovaných oblastiach Ukrajiny.



Podľa eurokomisie už takmer všetky členské štáty uviedli, že nebudú akceptovať ruské pasy vydané v Ruskom okupovaných oblastiach iných krajín. Cieľom návrhu, ktorý vo štvrtok schválil EP, je zaistiť v tejto záležitosti koordinovaný a konzistentný prístup na celoeurópskej úrovni.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)