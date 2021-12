EP schválil povinné antidiskriminačné školenia pre poslancov

Štrasburg 16. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok odsúhlasil zavedenie povinných antidiskriminačných školení pre poslancov a úradníkov EP. Stalo sa tak v rámci rezolúcie týkajúcej sa celosvetového hnutia #MeToo proti sexuálnemu násiliu na ženách a obťažovaniu. Informovala o tom agentúra APA.



"Okrem toho musí EP zrealizovať rozsiahle osvetové kampane na tému obťažovania na pracovisku a prehodnotiť svoje interné procesy ohľadom nahlasovania (takýchto prípadov)," priblížila Evelyn Regnerová, predsedníčka výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť.



"Tieto školenia musia byť v ponuke podľa možnosti vo všetkých jazykoch EÚ. Ak sa na nich nejaký člen (EP) nezúčastní, malo by to mať (preňho) citeľné následky," zdôraznila Regnerová. Ako príklad možných postihov uviedla dočasný zákaz prijímania spolupracovníkov. Doterajšie dobrovoľné opatrenia v danej oblasti neboli totiž v EP podľa jej slov brané dostatočne vážne.



"Deväťdesiat percent obetí sexuálneho obťažovania sú ženského pohlavia," uviedla Regnerová. "Takmer 55 percent všetkých žien v EÚ už počas svojho života zažilo sexuálne obťažovanie a 32 percent všetkých obetí priznalo, že páchateľom bol ich nadriadený, kolega alebo zákazník," spresnila. Vo vysokokvalifikovaných profesiách uviedlo až 75 percent žien, že zažili sexuálne obťažovanie. Regnerová poznamenala, že EP nie je v tomto ohľade výnimkou, a to najmä preto, že bežný pracovný deň sa často vyznačuje jasnou nerovnováhou síl a je založený na závislých vzťahoch.