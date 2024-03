EP schválil pravidlá na ochranu spotrebiteľov pri moderných nákupoch

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali nové pravidlá na úrovni EÚ na ochranu spotrebiteľov, ktorých cieľom je lepšie reagovať na rast online nakupovania, moderných technológií a prechod na obehové hospodárstvo. Informuje spravodajca TASR.



Za prepracované pravidlá zahlasovalo 543 poslancov, šiesti boli proti a 58 sa zdržalo hlasovania. Aktualizovaná smernica zjednodušuje požiadavky dôkazného bremena v prípade náhrady škody a ruší minimálnu hranicu škody 500 eur. Zatiaľ čo navrhovateľ by za normálnych okolností musel preukázať, že výrobok bol chybný a že táto chyba spôsobila škodu, súd to teraz môže predpokladať najmä v technicky a vedecky najzložitejších prípadoch. Môže tiež nariadiť výrobcovi, aby zverejnil "potrebné a primerané" dôkazy na pomoc poškodeným pri ich nárokoch na náhradu škody.



Spotrebitelia budú môcť získať náhradu nielen za materiálne škody aj na náhradu nehmotných škôd, napríklad v podobe lekársky uznaných vplyvov na duševné zdravie. Nové pravidlá zabezpečia, že aj tí, ktorí utrpeli škodu vo forme zničených alebo poškodených údajov (pri vymazaní súborov z pevného disku), budú mať nárok na náhradu škody.



Podľa novej smernice musí vždy existovať podnik so sídlom v EÚ (výrobca, dovozca alebo ich splnomocnený zástupca), ktorý bude zodpovedný za škodu spôsobenú chybnými výrobkami. To platí aj pre výrobky kúpené online z krajín mimo EÚ.



Na ochranu inovácií sa nové pravidlá nebudú vzťahovať na softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý nie je predmetom obchodnej činnosti.



Obdobie zodpovednosti sa vo výnimočných prípadoch, keď sa príznaky chybovosti prejavujú pomaly, predlžuje na 25 rokov. Ak sa súdne konanie začne v požadovanej lehote, obeť škody bude môcť byť odškodnená aj po tomto období.



Revidovanú smernicu ešte musia formálne schváliť členské štáty (Rada EÚ). Platnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nové pravidlá sa budú uplatňovať na výrobky uvedené na trh 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice.