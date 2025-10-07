< sekcia Zahraničie
EP schválil reformu, ktorá má uľahčiť zrušenie bezvízového styku s EÚ
Mechanizmus umožňuje Európskej komisii znovu zaviesť vízovú povinnosť pre konkrétnu krajinu najprv dočasne a potom natrvalo, ak sa problémy nevyriešia.
Autor TASR
Štrasburg 7. októbra (TASR) - Európsky parlament v utorok schválil reformu mechanizmu pozastavenia bezvízového styku s EÚ. Cieľom je uľahčiť odobratie práva na cestovanie bez víz do EÚ pre štáty, ktoré predstavujú bezpečnostné riziká alebo porušujú ľudské práva. Legislatívu ešte musí prijať Rada EÚ, vyjednávači EP a Rady EÚ sa na nej však už neformálne dohodli. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.
Mechanizmus umožňuje Európskej komisii znovu zaviesť vízovú povinnosť pre konkrétnu krajinu najprv dočasne a potom natrvalo, ak sa problémy nevyriešia. Konať môže buď na základe návrhu členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy.
V súčasnosti môžu do EÚ cestovať bez víz na krátkodobé pobyty do 90 dní štátni príslušníci 61 krajín. Dosiaľ bolo bezvízové cestovanie v schengenskom priestore zrušené len raz v prípade tichomorského Vanuatu.
Medzi dôvody pozastavenia bezvízového styku doteraz patrili hrozby pre vnútornú bezpečnosť, ako zvýšený počet závažných trestných činov spáchaných občanmi dotknutej krajiny, či výrazný nárast neúspešných žiadostí o azyl a zamietnutí vstupu.
Europoslancami schválená reforma pridáva nové dôvody: hybridné hrozby (štátom podporované využívanie migrácie); schémy občianstva pre investorov, tzv. zlaté pasy; neprispôsobenie sa vízovej politike EÚ, porušovanie Charty OSN a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a nedodržiavanie rozhodnutí medzinárodných súdov.
„Európa zostáva najnavštevovanejším kontinentom sveta, či už turistami alebo tými, ktorí cestujú pracovne, a preto je vízová politika jedným z najsilnejších nástrojov našej zahraničnej politiky. Vďaka modernizovanému mechanizmu bude EÚ môcť pozastaviť bezvízový styk v prípade závažného porušovania ľudských práv a môže cielene zaviesť víza voči vládnym úradníkom alebo iným skupinám,“ uviedol slovinský europoslanec Matjaž Nemec (S&D) ako spravodajca návrhu reformy.
