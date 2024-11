EP schválil svoje požiadavky na konferenciu OSN o zmene klímy

Brusel 14. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil svoje požiadavky na konferenciu OSN o zmene klímy COP29, ktorej zámerom je definovať nový kolektívny cieľ financovania opatrení v oblasti klímy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za uznesenie, ktoré pripravil Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), vo štvrtok zahlasovalo 429 poslancov, 183 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania. Vyzýva všetky krajiny, aby sa dohodli na novom kolektívnom cieli pre obdobie po roku 2025 o financovaní opatrení súvisiacich so zmenou klímy.



Tento cieľ by mal byť sociálne spravodlivý, v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí" a založený na rôznych verejných, súkromných a inovatívnych zdrojoch financovania.



Poslanci chcú, aby všetky veľké a rozvíjajúce sa ekonomiky s vysokými emisiami skleníkových plynov a vysokým HDP finančne prispievali na globálne opatrenia v oblasti klímy.



Zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzvali EÚ, aby zintenzívnila svoju "zelenú diplomaciu" s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni, zabrániť úniku uhlíka a zvyšovať podporu verejnosti pre opatrenia v oblasti klímy.



EÚ by podľa tejto výzvy mala povzbudzovať a podporovať ostatné krajiny sveta, aby zaviedli alebo zlepšili mechanizmy oceňovania uhlíka, ako je napríklad systém obchodovania s emisiami a mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM).



Konferencia COP29, ktorá prebieha v Baku, musí podľa poslancov EP vyslať jednoznačný signál v nadväznosti na záväzky z predošlého klimatického summitu COP28 o prechode z fosílnych palív na alternatívne zdroje. Týka sa to aj postupného zrušenia všetkých priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá a prerozdelenia týchto zdrojov na klimatické opatrenia.



Summit COP29 prebieha od 11. do 22. novembra v Baku v Azerbajdžane. Delegácia Európskeho parlamentu má dohodnuté pracovné stretnutia a vystúpenia od 18. do 22. novembra.