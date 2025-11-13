< sekcia Zahraničie
EP schválil uvoľnenie miliardy eur pre Španielsko a Francúzsko
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Europarlament vo štvrtok na plenárnom zasadnutí v Bruseli podporil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Európskej únie na pomoc Španielsku a Francúzsku po ničivých záplavách a cyklónoch, ktoré tieto krajiny zasiahli v rokoch 2024 a 2025. Informuje o tom TASR.
Za návrh hlasovalo 622 poslancov Európskeho parlamentu, proti bolo desať a traja sa zdržali hlasovania. Z Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) bude krajinám poskytnutých viac ako jedna miliarda eur.
Španielsko získa viac než 946 miliónov eur na obnovu po záplavách v regióne Valencia z októbra 2024. Pre francúzske zámorské územie Mayotte je po cyklóne Chido z decembra 2024 vyčlenených približne 89 miliónov eur a pre ostrov Réunion po cyklóne Garance z februára 2025 vyše 21 miliónov eur.
Finančná pomoc bude smerovať na čistiace práce a obnovu energetickej, vodnej, kanalizačnej, telekomunikačnej, dopravnej, zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry v postihnutých oblastiach.
FSEÚ je hlavným nástrojom Únie na poskytovanie pomoci po katastrofách. Od svojho vzniku v roku 2002 z neho bolo vyplatených viac ako 9,6 miliardy eur v reakcii na približne 136 veľkých kríz – z toho 116 prírodných katastrof a 20 núdzových situácií v oblasti zdravia. Slovensku napríklad Európska únia v júli odobrila 2,1 milióna eur na odstránenie následkov extrémneho počasia z minulého roka.
