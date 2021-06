Európsky parlament schválil zmeny vo fungovaní troch eurofondov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 24. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu schválil pravidlá fungovania troch fondov, zameraných na posilnenie hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti EÚ v celkovej hodnote 243 miliárd eur.Balík opatrení v oblasti politiky súdržnosti sa skladá z cieľa Európska územná spolupráca (Interreg), Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu (EFRR-KF), ako aj z nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU). Ide o súbor noriem upravujúcich fungovanie regionálnych, kohéznych a sociálnych fondov EÚ počas nasledujúcich siedmich rokov.Trojica by mala byť zverejnená v Úradnom vestníku EÚ 30. júna a do platnosti vstúpi o deň neskôr.Podľa nových spoločných ustanovení bude musieť Interreg, ako aj Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond, vyčleniť aspoň 30 % svojich zdrojov na opatrenia v oblasti klímy, obehové hospodárstvo a investície do udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Súčasťou novej legislatívy sú aj špecifické opatrenia na podporu malých a stredných podnikov a najvzdialenejších regiónov.Fungovanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu upravuje jedno nariadenie. Celkovo bolo na dvojicu fondov vyčlenených 243 miliárd eur, čo zodpovedá približne štvrtine Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Spoločne tvoria najväčší investičný nástroj EÚ. V snahe prispieť k obnove hospodárstva po koronakríze sa prostriedky z týchto fondov použijú aj na podporu kultúry, udržateľného cestovného ruchu, digitalizácie, či na zvýšenie odolnosti verejného zdravotníctva.Tieto fondy ale nebudú podporovať investície súvisiace s jadrovou energiou či fosílnymi palivami. Do 31. decembra 2025 platí výnimka na projekty, ktoré sú zamerané na nahradenie uhlia zemným plynom.Program Interreg bude mať v období 2021 – 2027 rozpočet vo výške 8,05 miliardy eur, pričom miera spolufinancovania sa bude pohybovať na úrovni 80 %, respektíve 85 % pre najvzdialenejšie regióny. Prostriedky vyššie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 3 % sa vyčlenia z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, až 72,2 % týchto zdrojov pripadne na cezhraničnú spoluprácu. Zvyšok sa rozdelí medzi nadnárodnú spoluprácu (18,2 %), spoluprácu medzi regiónmi (6,1 %) a spoluprácu medzi najvzdialenejšími regiónmi (3,5 %). Na malé projekty sa v rámci programu Interreg môže vyčleniť až 20 % finančných prostriedkov.EP však upozornil, že vyčlenené finančné prostriedky môžu získať len tie krajiny, ktoré dodržiavajú Chartu základných práv EÚ, ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu o zmene klímy. Okrem toho musia podporovať rodovú rovnosť a bojovať proti diskriminácii.(spravodajca TASR Jaromír Novak)