EP si pripomenie obete holokaustu s dcérou zavraždeného violončelistu

Brusel 24. januára (TASR) - V stredu 29. januára napoludnie si Európsky parlament (EP) na mimoriadnom plenárnom zasadnutí v Bruseli pripomenie Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27. január), informuje TASR.



Spomienkové zasadnutie otvorí predsedníčka EP Roberta Metsolová. Po ňom zaznie dielo violončelistu maďarského pôvodu a skladateľa Pála Hermanna, ktorého nacisti zavraždili v roku 1944.



Jeho dcéra Corrie Hermannová (92) následne europoslancom rozpovie príbeh svojho otca. Po minúte ticha spomienku ukončí hudobné dielo "Kaddish" od Mauricea Ravela.



Pál Hermann sa narodil 27. marca 1902 v Budapešti. Žiak Bélu Bartóka bol neskôr považovaný za jedného z najlepších violončelistov svojej doby. V 20. rokoch sa presťahoval do Berlína. Od holndských manželov filantropov získal vzácne violončelo Gagliano, s ktorým koncertoval po celej Európe.



Po nástupe nacistov v roku 1933 Hermann utiekol do Belgicka a Francúzska. Nacisti ho zatkli v Toulouse v roku 1944, ale podarilo sa mu vyhodiť z vlaku lístok, v ktorom žiadal, aby bol nástroj Gagliano zachránený. Hermannov priateľ preto prešiel na bicykli 100 kilometrov, vlámal sa do Hermannovho domu, vymenil Gagliano za iný nástroj a ušiel so vzácnym violončelom pripútaným na chrbáte, uvádza stránka EP.



Hermanna zavraždili nacisti v koncentračnom tábore neĎaleko Kaunasu v roku 1944. Rodina violončelo neskôr predala. Nástroj mal vo vnútri vypálený latinský názov "Ego Sum Anima Musica" (Som dušou hudby) a podarilo sa ho objaviť v roku 2022, keď na ňom hral na Súťaži kráľovnej Alžbety jeden z hudobníkov.



Predošlý rok bola počas spomienkového zasadnutia EP mimoriadnym hosťom Izraelčanka Irene Shasharová, ktorá prežila Varšavské geto.