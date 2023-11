EP si vypočul správu o Maďarsku v otázke právneho štátu

Budapešť/Štrasburg 22. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu si v utorok neskoro večer v Štrasburgu vypočuli zástupcov Európskej komisie a Rady Európskej únie v súvislosti s prebiehajúcim konaním voči Maďarsku v otázkach dodržiavania princípov právneho štátu. S odvolaním sa na server hvg.hu/eurologus o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Z rozpravy týkajúcej sa najmä podmienenosti rozpočtu z hľadiska dodržiavania princípov právneho štátu vyplynulo, že postoj väčšiny poslancov zostáva nezmenený.



V Maďarsku podľa časti poslancov nedošlo k žiadnemu výraznému pokroku v otázkach právneho štátu a EÚ by nemala dávať peniaze maďarskej vláde, ani keby ju Orbán vydieral vetom. Nezmenil sa však ani postoj tej skupiny poslancov, ktorá tvrdí, že proti Maďarom prebieha "politický hon na čarodejnice", píše server.



Na rozprave sa zúčastnili aj eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn a eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Obaja uviedli, že aj keď niektoré reformy, najmä tie, ktoré sa týkajú fungovania maďarských súdov, považujú za potešujúce, je to málo na to, aby bola uvoľnená aspoň časť zmrazených finančných prostriedkov pre Maďarsko.