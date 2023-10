Europarlament: Srbsko a Kosovo musia pracovať na deeskalácii napätia

Brusel/Štrasburg 19. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtkovom uznesení vyzvali Srbsko a Kosovo na zníženie napätia a odporučili im aktívnu prácu na mierovom riešení sporu. Informuje o tom spravodajca TASR.



V texte uznesenia sa uvádza, že srbská vláda vedie voči Kosovu a svojim západným partnerom veľmi nebezpečnú politiku. Odsudzuje "ohavný a zbabelý teroristický útok dobre organizovanej srbskej polovojenskej jednotky na kosovských policajtov" v obci Banjska 24. septembra a naliehavo vyzýva všetky strany, aby napätú situáciu v severnom Kosove zmiernili.



Poslanci upozornili, že podrobne sledujú prebiehajúce vyšetrovania kosovských orgánov a vyzvali Srbsko, aby s vyšetrovateľmi spolupracovalo a osoby zodpovedné za útok, ktoré sa v súčasnosti zdržiavajú v Srbsku, postavilo pred súd alebo uľahčilo ich vydanie do Kosova.



Europoslanci vyjadrili znepokojenie nad dôkazmi, ktoré spájajú násilné zločinecké skupiny zo severu Kosova so srbským štátom. Ak vyšetrovanie zistí jeho priamu účasť na útokoch z 24. septembra, EK komisia by mala zmraziť finančné prostriedky poskytnuté Srbsku v rámci nástroja predvstupovej pomoci III.



Europarlament vyzval Srbsko a Kosovo, aby odsúdili všetky formy násilia a provokácie a zastavili akékoľvek kroky, ktoré by mohli ďalej stupňovať napätie, a aby aktívne pracovali na mierovom riešení sporu prostredníctvom dialógu sprostredkovaného EÚ.



Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby do konca roka 2023 predložila transparentný a ambiciózny plán Kosova na integráciu do EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)