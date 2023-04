EP: Srbsko nedosahuje pokrok v prístupových rokovaniach s EÚ

Brusel 26. apríla (TASR) - Poslanci zahraničnopolitického výboru Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v stredu EÚ, aby prehodnotila rozsah finančnej pomoci poskytovanej Srbsku, ak bude táto krajina pokračovať v podpore pre antidemokratické režimy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci výboru v prijatej správe o Srbsku naznačili, že by prístupové rokovania s Belehradom mali napredovať len vtedy, ak sa prispôsobí sankciám EÚ voči Rusku a dosiahne významný pokrok v eurointegračných reformách.



"Dynamika prístupového procesu so Srbskom bude určená pokrokom v oblasti právneho štátu a základných práv, fungovania demokratických inštitúcií, oddanosti spoločným európskym právam a hodnotám a normalizácie vzťahov s Kosovom," uvádza sa v správe.



Europoslanci zdôraznili dôležitosť zosúladenia srbskej politiky so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, najmä pokiaľ ide o útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine.



So znepokojením skonštatovali, že od zverejnenia správy Európskej komisie o Srbsku v roku 2020 sa hodnotenie celkového stavu v 33 rokovacích kapitolách nezlepšilo a že v roku 2022 eurokomisia nezistila "dobrý pokrok" v žiadnej kapitole.



EÚ je hlavným politickým a ekonomickým partnerom i najväčším darcom pre Srbsko, upozornili europoslanci znepokojení nedávnym poklesom podpory srbskej verejnosti pre členstvo v Únii. Podľa správy EP je to dôsledok dlhotrvajúcej protieurópskej a proruskej politickej rétoriky, ktorú šíria vládou kontrolované médiá a vládni predstavitelia, ako aj hrubého zlyhania úradov pri vyrovnávaní sa s minulosťou Srbska.



Slovenský europoslanec a spravodajca EP pre Srbsko Vladimír Bilčík (EPP) upozornil, že táto správa poukazuje na množstvo kritických bodov a zároveň podporuje cestu Srbska do EÚ, ku ktorej sa jeho lídri zaviazali po voľbách v roku 2022.



"Vítam návrat opozície do srbského Národného zhromaždenia. Aby Srbsko napredovalo, musí sa zosúladiť s vonkajšími vzťahmi EÚ, pokračovať v domácich reformách a normalizovať vzťahy s Prištinou. Ak to Belehrad dosiahne, bude to spoločný európsky úspech," opísal situáciu Bilčík.



Správa EP oceňuje opatrenia, ktoré Srbsko prijalo na posilnenie nezávislosti súdnictva a zvýšenie transparentnosti a účinnosti inštitúcií právneho štátu, a dobrú spoluprácu Srbska s EÚ v oblasti riadenia nelegálnej migrácie. EP berie na vedomie určitý pokrok v boji proti korupcii a zdôrazňuje, že na dosiahnutie hmatateľných výsledkov je potrebného viac preukázateľného úsilia a politickej vôle, najmä pokiaľ ide o závažnú a organizovanú trestnú činnosť.



Zdôrazňujúc, že normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom je prioritou a podmienkou vstupu oboch krajín do EÚ, poslanci EP vyzvali obe strany, aby prevzali iniciatívu a boli pripravené prijať potrebné rozhodnutia, ktoré povedú k pokroku v ich dialógu. Ten by mal vyústiť do prijatia komplexnej právne záväznej dohody založenej na zásade vzájomného uznávania v súlade s medzinárodným právom.



Správy o pokroku Srbska a Kosova predložia na hlasovanie v Európskom parlamente na májovom plenárnom zasadnutí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)