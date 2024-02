EP: Srbsko nesplnilo svoje sľuby o slobodných a spravodlivých voľbách

Brusel/Štrasburg 8. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok upozornili, že parlamentné a komunálne voľby v Srbsku zo 17. decembra 2023 sa neuskutočnili za spravodlivých podmienok. Vyzvali preto na nezávislé vyšetrovanie nezrovnalostí. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 461 poslancov, 53 bolo proti a 43 sa zdržalo, upozorňuje na "pretrvávajúce a systematické zneužívanie inštitúcií a médií niektorými subjektmi s cieľom získať nespravodlivú výhodu". Podľa stanoviska EP boli voľby boli "pod úrovňou očakávaných noriem pre kandidátsku krajinu EÚ".



Poslanci poukázali na to, že hoci boli voľby bez problémov, poznačili ich mnohé procedurálne nedostatky. Upozornili na nekonzistentné uplatňovanie záruk počas hlasovania a počítania, porušenie tajnosti hlasovania a početné prípady hlasovania v skupinách.



S odkazom srbskej vláde, že "riadne fungovanie demokratických inštitúcií Srbska je jadrom prístupového procesu do EÚ", europoslanci vyzvali na nezávislé vyšetrovanie nezrovnalostí decembrových volieb zo strany uznávaných medzinárodných právnych expertov a inštitúcií s osobitným dôrazom na voľby v Belehrade.



Poslanci vyjadrili poľutovanie aj nad nedostatočnou reakciou úradov na podozrenia, že etablovaní predstavitelia boli zapojení do volebných manipulácií. Odsúdili tiež nedostatok výsledkov pri stíhaní a trestaní volebných priestupkov vrátane závažných obvinení z nezákonnej manipulácie s volebným registrom a volebnými právami, nátlaku a zastrašovania občanov a volebných kandidátov, prípadov korupcie, falšovania podpisov občanov, klientelizmu a nezákonného zneužívania údajov voličov.



Uznesenie EP odsudzuje tiež absenciu plurality médií počas volebnej kampane, dezinformácie a množstvo neetického a neobjektívneho mediálneho spravodajstva v prospech etablovaných politických subjektov. Poslanci upozornili, že za posledné desaťročie, odkedy sa prezident Aleksandar Vučič dostal k moci, v Srbsku neustále dochádza k narúšaniu slobody médií, politickým tlakom, hrozbám a dokonca fyzickým útokom na novinárov.



Podľa poslancov EP by prístupové rokovania so Srbskom mali napredovať len vtedy, ak krajina dosiahne významný pokrok v reformách súvisiacich s EÚ vrátane úplného vykonávania volebných odporúčaní zo strany Organizácie pre bezpečnosť v Európe (OBSE) a Benátskej komisie. V prípade, ak srbské orgány nebudú ochotné vykonať kľúčové volebné odporúčania alebo ak sa zistí, že vládne orgány boli priamo zapojené do volebných podvodov, europoslanci žiadajú pozastaviť predvstupové financovanie EÚ pre závažné porušenie zásad právneho štátu.