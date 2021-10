Tisíce mladých ľudí sa zišli v Štrasburgu na podujatí pre mládež

Štrasburg 8. októbra (TASR) - Tisíce mladých ľudí z rôznych krajín sa v piatok zišli v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde sa začalo Európske podujatie pre mládež (EYE) 2021. Toto podujatie bude zavŕšením procesu konzultácií EP s mladými ľuďmi v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy, napísal Európsky parlament v oficiálnej tlačovej správe.



Spolupredseda výkonnej rady konferencie Guy Verhofstadt v piatok na slávnostnom otvorení podujatia EYE 2021 povedal, že práve mladá generácia sa musí pričiniť o zmeny v rámci EÚ.



Predseda EP David-Maria Sassoli vo svojom príhovore takisto zdôraznil význam úlohy mladých ľudí pri formovaní budúcnosti Európy.



"Európa potrebuje nové pravidlá; pravidlá, ktoré mladým generáciám zajtrajška umožnia hrať vedúcu úlohu," povedal. Mladí ľudia by podľa neho nemali len "zdediť záväzky po starších generáciách".



EP si podľa Sassoliho uvedomuje problémy, ktorým čelia najmä mladí ľudia, ženy a ľudia zo zraniteľných skupín obyvateľstva. Europarlament podľa neho bude aj naďalej od členských krajín žiadať, aby finančne podporovali zamestnanosť mladých ľudí, vzdelávanie, mobilitu či šport.



Predseda EP zdôraznil aj pokrok, ktorý EÚ dosiahla počas pandémie koronavírusu.



Tohtoročné EYE 2021 sa koná pod mottom "Budúcnosť je naša" (The future is ours), pripomína EP v tlačovej správe. Zahŕňa množstvo sprievodných aktivít, debát a workshopov, ako aj športových akcií, umeleckých predstavení a koncertov.



On-line podujatia sa začali už 4. októbra. Dianie sa v piatok a sobotu (8. a 9. októbra) presúva do budovy Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu a do tzv. dediny EYE.



Viacerí z účastníkov EYE 2021 pre TASR ako hlavný dôvod svojej účasti uviedli networking a získavanie užitočných kontaktov. Takisto sa zaujímajú, ako Európsky parlament funguje a ako sa môžu občania Únie zapojiť do jeho aktivít.



Témou diskusií v rámci podujatia má byť i životné prostredie. Posledný októbrový deň sa v škótskom Glasgowe začne Summit OSN o klíme (COP26).



Konferenciu o budúcnosti Európy slávnostne inaugurovali 9. mája v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zapojiť do nej sa môžu občania zo všetkých krajín Únie bez ohľadu na svoje postavenie.