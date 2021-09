Europoslanci: Únia by mala s Čínou hovoriť o otázkach ľudských práv

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 16. septembra (TASR) - EÚ by aj naďalej mala viesť dialóg s Čínou o globálnych otázkach, zároveň by však mala vyjadrovať znepokojenie nad systematickým porušovaním ľudských práv v tejto krajine. Vyplýva to zo štvrtkového uznesenia poslancov Európskeho parlamentu (EP).Schválený dokument, ktorý podporilo 570 poslancov, 61 bolo proti a 40 sa zdržali hlasovania, podporuje pokračujúcu spoluprácu medzi EÚ a Čínou pri riešení globálnych výziev, akými sú ľudské práva, zmena klímy, jadrové odzbrojenie, boj proti zdravotným krízam a reforma medzinárodných organizácií.Poslanci požadujú, aby EÚ spolupracovala s Čínou na zlepšení reakcie na šírenie infekčných chorôb prostredníctvom systémov mapovania rizík a včasného varovania. Európski zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzvali Čínu, aby umožnila nezávislé vyšetrovanie pôvodu a ochorenia COVID-19.Parlament v prijatom dokumente zdôraznil strategický význam vzťahov medzi EÚ a Čínou. Podľa poslancov sa však ratifikačný proces komplexnej dohody o investíciách medzi EÚ a Čínou (CAI) nemôže začať, kým Čína nezruší sankcie zavedené voči niektorým poslancom EP a predstaviteľom inštitúcií EÚ.Europoslanci tiež zopakovali svoju výzvu, aby Európska komisia a Rada EÚ pokročili v prípravách investičnej dohody medzi EÚ a Taiwanom.Schválené uznesenie odsudzuje systémové porušovanie ľudských práv v Číne, požaduje zavedenie pravidelného dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach a hodnotenie pokroku v tejto oblasti. Takéto diskusie by podľa europoslancov mali zahŕňať situáciu v Sin-ťiangu, Vnútornom Mongolsku, Tibete a Hongkongu.Parlament v tejto súvislosti požaduje, aby EÚ podporila európske spoločnosti, ktoré prerušili vzťahy s výrobcami a dodávateľmi v Sin-ťiangu kvôli obavám, že tam dochádza k využívaniu nútenej práce.Uznesenie EP tiež požaduje, aby EÚ začala účinne čeliť čínskym dezinformačným operáciám v Európe.(spravodajca TASR Jaromír Novak)