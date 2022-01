Orbán by mal v Moskve prezentovať spoločný postoj EÚ, upozornil ho EP

Budapešť 28. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán by aj počas návštevy Moskvy na budúci utorok mal prezentovať spoločný postoj Európskej únie, citoval v piatok spravodajský server hang.hu z vyjadrenia francúzskej europoslankyne a šéfky Podvýboru Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu (SEDE) Nathalie Loiseauovej.



Europoslankyňa na tlačovej konferencii v reakcii na otázku servera Euronews povedala, že ruský prezident Vladimir Putin sa pokúša o rozkol v EÚ, pričom aj v budúcnosti bude skúšať jednotlivé krajiny.



"Úprimne dúfam, že Orbán vie, čo je v hre, a že sa bude pridržiavať princípu jednoty EÚ," dodala Loiseauová, podľa ktorej dialóg je dôležitý, pričom pripomenula piatkový telefonát francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s Putinom. Otázkou však je, s akým odkazom pocestuje Orbán do Moskvy.



Nemecký europoslanec a predseda Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) David McAllister uviedol, že 27 členských štátov Únie spolu so spojencami z NATO musia dať jasne najavo, že vojenský útok na Ukrajinu by mal vážne následky, a že podporujú suverenitu a územnú integritu všetkých európskych krajín, vrátane Ukrajiny.



Najdôležitejšou témou utorňajšieho stretnutia s Putinom budú podľa Orbána vyvážené ekonomické vzťahy. "Chcel by som dosiahnuť, aby sme dostali z Ruska viac zemného plynu, okrem toho ale budeme hovoriť aj o európskej bezpečnostnej situácii. Záujmom Maďarska je mier," povedal maďarský ministerský predseda premiér v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió.



V súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom poznamenal, že Maďarsko ako členská krajina Severoatlantickej aliancie a Európskej únie rokovalo o tejto otázke so svojimi západnými spojencami.



spravodajca TASR Ladislav Vallach