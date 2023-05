EP uzavrel vyšetrovanie používania špionážneho softvéru Pegasus v Únii

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu (EP) na prešetrenie používania softvéru Pegasus a podobných programov (PEGA) v Európskej únii po ročnom skúmaní prijal záverečnú správu a odporúčania. Odsúdil snahy o zneužívanie špionážneho softvéru na zastrašovanie politickej opozície, umlčiavanie kritických médií a manipulovanie volieb. Informuje o tom spravodajca TASR.



Europoslanci odsúdili porušovanie práva EÚ v Poľsku a Maďarsku, kde vlády zrušili mechanizmy nezávislého dohľadu. V prípade Maďarska používanie spywaru bolo "súčasťou premyslenej a strategickej kampane na zničenie slobody médií a slobody prejavu zo strany vlády" a v Poľsku bolo používanie softvéru Pegasus súčasťou "systému sledovania opozície a kritikov vlády".



Europoslanci vyzvali obe krajiny, aby splnili rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva a obnovili nezávislosť súdnictva a orgány dohľadu. Špionážny softvér by mali nasadzovať len s adresným povolením nezávislého súdu. Zároveň by mali dôveryhodne vyšetriť doterajšie prípady vyšetrovania a zabezpečiť právnu nápravu.



EP vyjadril obavy z používania spywaru aj v Grécku a Španielsku. V prípade Grécka sa používanie spywaru zdá byť "nástrojom získavania politických a finančných ziskov", pričom sa používa proti novinárom, politikom a podnikateľom a vyváža sa do krajín porušujúcich ľudské práva.



Poslanci vyzvali grécku vládu, aby obnovila a posilnila inštitucionálne a právne záruky, zrušila vývozné licencie, ktoré nie sú v súlade s legislatívou EÚ o kontrole vývozu, a rešpektovala nezávislosť Gréckeho úradu pre bezpečnosť a súkromie komunikácie.



Cyprus podľa správy PEGA zohral úlohu vývozného centra pre spyware a mal by zrušiť všetky vývozné licencie, ktoré vydal a ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ.



Pokiaľ ide o Španielsko, PEGA zistil, že krajina má nezávislý justičný systém s dostatočnými zárukami. Europoslanci vyzvali španielsku vládu, aby zabezpečila riadne vyšetrovanie, najmä v 47 prípadoch, v ktorých nie je jasné, kto povolil nasadenie spywaru.



Poslanci požadujú zaviesť v EÚ pravidlá o používaní spywaru orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré by mali byť povolené len vo výnimočných prípadoch na vopred definovaný účel a na obmedzený čas. Údaje patriace pod výsadu právnika a klienta, patriace politikom, lekárom alebo médiám by mali byť chránené pred sledovaním, pokiaľ neexistujú dôkazy o trestnej činnosti.



Europoslanci požadujú spoločnú právnu definíciu využívania národnej bezpečnosti ako dôvodu sledovania, aby sa predišlo pokusom zneužívania tohto pojmu.