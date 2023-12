EP uznal rodičovstvo v celej EÚ bez ohľadu na počatie či rodinu detí

Brusel/Štrasburg 14. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok podporil uznanie rodičovstva v celej EÚ bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo do akej rodiny patrí. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za návrh právnych predpisov, ktoré majú zabezpečiť, že keď rodičovstvo stanoví krajina EÚ, ostatné členské štáty ho musia uznať, hlasovalo 366 poslancov, 145 bolo proti a 23 sa zdržalo hlasovania.



Cieľom je zaistiť, aby deti mali rovnaké práva na národnej úrovni pri vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, opatrovníctve alebo dedení.



Pri stanovení rodičovstva na vnútroštátnej úrovni sa členské štáty môžu rozhodnúť, či napríklad prijmú náhradné materstvo, ale uznať rodičovstvo stanovené inou krajinou EÚ budú musieť bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo v akej rodine žije.



Členské štáty budú môcť neuznať rodičovstvo, ak je to zjavne nezlučiteľné s ich verejným poriadkom, ale iba v presne vymedzených prípadoch, aby sa vylúčila diskriminácia, napríklad detí rodičov rovnakého pohlavia.



Poslanci schválili zavedenie európskeho osvedčenia o rodičovstve, ktorého cieľom je znížiť byrokraciu a uľahčiť uznávanie rodičovstva v EÚ. Nenahrádza vnútroštátne dokumenty, ale môže sa používať namiesto nich. Bude prístupné vo všetkých jazykoch EÚ a v elektronickom formáte.



"V súčasnosti môžu deti prísť o svojich rodičov, právne povedané, keď vstúpia do iného členského štátu. To je neprijateľné. Týmto hlasovaním sa priblížime k cieľu, ktorým je zabezpečiť, aby v prípade, že ste rodičom v jednom členskom štáte, aby ste ním boli vo všetkých členských štátoch," vysvetlila portugalská poslankyňa a spravodajkyňa pre túto oblasť Maria-Manuel Leitaová-Marquesová po hlasovaní.



EP upozornil, že dva milióny detí v Únii môžu v súčasnosti čeliť situácii, v ktorej ich rodičia nie sú v inom členskom štáte uznaní za rodičov. Cieľom nového nariadenia je zabezpečiť pre všetky deti rovnaké práva v každom členskom štáte.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)