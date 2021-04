EP: V prípade vojny s Ukrajinou by mala EÚ prijať voči Rusku opatrenia

Brusel 29. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyjadrili hlboké znepokojenie ohľadom nedávneho posilňovania ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou a odhaleniami o úlohe agentov ruských spravodajských služieb pri výbuchoch v českých Vrběticiach.



Nelegislatívne uznesenie, za ktoré vo štvrtok zahlasovalo 569 poslancov, 67 bolo proti a 46 sa zdržali hlasovania, potvrdilo vysokú mieru znepokojenia v radoch europoslancov v súvislosti s nedávnym posilňovaním ruských vojenských kapacít v blízkosti hraníc s Ukrajinou a na protiprávne okupovanom Kryme.



Ak by zvyšovanie vojenskej prítomnosti malo viesť k ruskej invázii na Ukrajinu, EÚ musí dať podľa europoslancov jasne najavo, že cena za takéto porušenie medzinárodného práva a noriem by bola veľmi vysoká. Za takýchto okolností by mal byť okamžite zastavený dovoz ropy a plynu z Ruska do EÚ, Rusko by malo byť vylúčené z platobného systému SWIFT a všetky aktíva oligarchov blízkych ruským orgánom a ich rodín v EÚ by mali byť zmrazené a ich víza zrušené, uvádza sa v uznesení.



Parlament sa tiež vyjadril k odhaleniam, podľa ktorých boli za výbuch zbrojného skladu vo Vrběticiach v Českej republike v roku 2014 zodpovední páchatelia z radov ruských spravodajských služieb. Poslanci toto konanie, pri ktorom zahynuli dvaja českí občania, dôrazne odsúdili a označili ho za neakceptovateľný nepriateľský akt.



Zákonodarný zbor EÚ vyjadril obyvateľom a orgánom Českej republiky hlbokú solidaritu v súvislosti s týmto útokom, ale aj s neodôvodneným vyhostením 20 českých diplomatov z Ruska. Poslanci zároveň zdôraznili, že EÚ stojí v diplomatickom spore s Ruskou federáciou pevne za Českou republikou, a vyzvali vlády členských štátov Únie, aby pristúpili ku koordinovanému vyhosteniu ruských diplomatov.



V neposlednom rade EP zopakoval svoju výzvu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorého odsúdenie bolo podľa poslancov politicky motivované a v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruska v oblasti ľudských práv. Uznesenie pripomína ruským orgánom a osobitne ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že nesú plnú zodpovednosť za život a telesnú integritu Alexeja Navaľného a že musia prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu jeho telesného a duševného zdravia.