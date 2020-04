EP v súvislosti s COVID-19 upozornil na boj proti dezinformáciám

Brusel 2. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok pripomenul, že 2. apríl je Medzinárodným dňom overovania informácií, a pri tejto príležitosti upozornil na nebezpečenstvo dezinformácií, ktoré v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 ohrozujú jednak zdravie občanov, ako aj demokraciu v EÚ.



EP v správe pre médiá zdôraznil, že vypuknutie nákazy novým typom koronavírusu viedlo aj k šíreniu nepravdivých správ a dezinformácií, ktoré maria všeobecné úsilie o zvládnutie tejto pandémie.



"V čase, keď mnohí dňom i nocou bojujú za záchranu životov ľudí nakazených koronavírusom, zdravotnícke organizácie a overovatelia informácií upozornili na ďalšiu temnú stránku tejto pandémie - na aktivity organizácií a jednotlivcov, ktorí namiesto podpory úsilia o záchranu životov zneužívajú aktuálnu krízu na politickú či komerčnú manipuláciu," uvádza sa v stanovisku EP.



Inštitúcie EÚ už viackrát varovali pred rizikami spojenými s pokusmi o šírenie dezinformácií a s podvodmi. Na podporu spoľahlivých a na faktoch založených informácií bola vytvorená spoločná webová stránka EÚ, ktorá informuje o reakcii Únie na šírenie nákazy COVID-19 a ktorá vyvracia najbežnejšie mýty spojené s koronavírusom.



Osobitná správa Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) upozornila, že zdrojom niektorých nepravdivých tvrdení sú aktéri blízki krajnej (alternatívnej) pravici v USA, ako aj zdroje z Číny a Ruska. V týchto prípadoch ide o politický cieľ: oslabiť EÚ alebo privodiť politické zmeny v jej členských štátoch.



Podpredseda EP Othmar Karas v tejto súvislosti spresnil, že nepravdivé tvrdenia je ľahké overiť. "Dôkaz solidarity EÚ je ľahké nájsť. EÚ má obmedzené formálne právomoci v otázkach zdravia, krajiny Únie aj EÚ ako celok však hľadajú spôsoby, ako pomôcť obetiam tejto krízy. Práve v tomto momente sa nemecké zdravotné sestry a lekári starajú o 19 pacientov s nákazou COVID-19, ktorí boli letecky dopravení z Talianska a Francúzska. Česko poslalo 10.000 ochranných oblekov do Talianska a Španielska. Rakúsko a Francúzsko zaslali milióny masiek do Talianska," opísal situáciu rakúsky europoslanec.



Upozornil tiež, že minulý týždeň poslanci EP takmer jednohlasne schválili urgentné opatrenia zamerané na uvoľnenie peňazí, ktoré krajinám EÚ pomôžu financovať zdravotnú starostlivosť, lekársku pomoc alebo zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.



Podpredsedníčka EP Katarina Barleyová dodala, že v časoch takejto krízy ľudské životy závisia od toho, či všetci počúvame zdravotnícke orgány, pričom šírenie lží či spochybňovanie pravdy sa stáva omnoho nebezpečnejším. "Je dôležité, aby inštitúcie úzko spolupracovali s online platformami, podporovali ich v propagácii spoľahlivých zdrojov, potláčali obsah, o ktorom sa zistí, že je nepravdivý alebo zavádzajúci, a odstraňovali nelegálny obsah alebo obsah, ktorý by mohol spôsobiť ujmu na zdraví," odkázala nemecká europoslankyňa. Zároveň vyzvala na obozretnosť vo vzťahu k pokusom o šírenie dezinformácií v online prostredí. "Tak, ako rešpektujeme obmedzovania kontaktu a umývame si ruky, máme tiež povinnosť zastaviť šírenie falošných rád a manipulujúcich príbehov," spresnila.



Spravodajca TASR Jaromír Novak