Várhelyi sľubuje, že ako eurokomisár nebude závislý od Budapešti

Brusel 14. novembra (TASR) - Nový maďarský nominant na eurokomisára Oliver Várhelyi prisľúbil, že ako člen Európskej komisie (EK) nebude závislý od vlády žiadnej členskej krajiny EÚ. Uviedol to počas štvrtkového vypočúvania vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre zahraničné veci.



Várhelyi by mal byť v novej exekutíve EÚ komisárom pre politiku susedstva a rozšírenie. V priebehu vypočúvania vyhlásil, že Maďarsko aj EÚ majú spoločný cieľ: vytvoriť silnú a úspešnú európsku spoločnosť.



Oliver Várhelyi si okrem iného vypočul otázky poslancov, či bude schopný presadzovať princípy právneho štátu a základné práva v kandidátskych krajinách EÚ. Tieto obavy súviseli s tým, že Maďarsko čelilo v posledných rokoch značnej kritike EP práve kvôli "prešľapom" v oblasti právneho štátu.



Niektorí z poslancov sa tiež pýtali, či budúci eurokomisár bude viac lojálny Európskej komisii alebo maďarskej vláde. Várhelyi odmietol podozrenie, že by v exekutíve EÚ mohol pôsobiť ako "hovorca" maďarského premiéra Viktora Orbána. Zdôraznil, že ako eurokomisár nebude akceptovať zásahy žiadnej z vlád členských krajín do svojho portfólia.



Počas svojho úvodného prejavu Várhelyi načrtol kľúčové prvky politiky susedstva a rozširovania EÚ na nasledujúcich päť rokov. K tým podľa neho patrí otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom.



Maďarský kandidát chce podľa vlastných slov pôsobiť ako hlavný sprostredkovateľ kontaktu medzi európskymi inštitúciami a krajinami v susedstve EÚ. Tieto krajiny majú podľa neho pre EÚ strategický význam, a preto je v nich potrebné udržiavať stabilitu, bezpečnosť a prosperitu a uplatňovať pritom diferencovaný prístup.



Várhelyi tiež zdôraznil, že EÚ musí trvať na územnej celistvosti a suverenite Ukrajiny.



Maďarský nominant ďalej navrhol zníženie štatútu Turecka z kandidátskej krajiny na úroveň strategického partnera. Podľa jeho slov jen Ankara "kľúčovým partnerom" pre Brusel v mnohých oblastiach, vrátane migrácie. Únia ale podľa neho nemôže predstierať, že nevidí znepokojujúce skutočnosti súvisiace s Tureckom.



Koordinátori politických skupín z Výboru pre zahraničné veci sa stretnú ešte v priebehu štvrtka, aby zhodnotili vystúpenie maďarského nominanta. Koordinátori svoje odporúčanie oznámia Konferencii predsedov EP a tá 21. novembra rozhodne, či sú všetky úkony spojené s vypočúvaním eurokomisárov ukončené. Poslanci EP budú hlasovať o dôvere novej Európskej komisie 27. novembra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak