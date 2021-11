EP vníma potrebu väčšieho zapojenia národných parlamentov do CoFoE

Brusel 9. novembra (TASR) - Proces Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) prehĺbila v utorok diskusia medzi poslancami Európskeho parlamentu (EP) a poslancami národných parlamentov členských krajín EÚ.



Debatu, ktorá sa konala formou osobných výstupov a videorozhovorov, pripravil Výbor EP pre ústavné veci (AFCO) a moderoval ju podpredseda tohto výboru, luxemburský europoslanec Charles Goerens.



Za Slovensko bol na podujatie prihlásený Peter Kmec (Hlas), podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti.



Na debate sa zúčastnili aj spolupredsedovia CoFoE – Guy Verhofstadt v mene EP, štátny tajomník slovinského ministerstva zahraničných vecí Gašper Dovžan za predsedníctvo v Rade EÚ a podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuicová.



Cieľom debaty bolo prezentovať súčasný stav CoFoE a hovoriť o tom, aká má byť úloha národných parlamentov pri presadzovaní jej výsledkov.



Goerens uviedol, že CoFoE je jedinečnou príležitosťou na to, aby sa prediskutovalo, ako sa má Európa vyvíjať do budúcnosti, určiť aktuálne výzvy a identifikovať tie oblasti činnosti, ktoré treba posilniť. Občania dostali možnosť sa vyjadriť, ovplyvňovať priority EÚ a pripomínať témy, ktoré inštitúcie EÚ musia preklopiť do konkrétnych opatrení.



Podľa neho sú europoslanci aj národní poslanci zodpovední za to, aby vťahovali občanov členských krajín do procesu konferencie, aby sa vyjadrili a ich hlas mohol byť vypočutý a zohľadnený.



Vehoftastadt opísal CoFoE ako skĺbenie reprezentatívnej demokracie, čiže volených poslancov, s participatívnou demokraciou zhmotnenou občanmi. "Je to Európsky parlament, ktorý musí sledovať, ako sa k tomu postaví eurokomisia a Rada EÚ. Národné parlamenty budú niesť veľkú zodpovednosť za implementáciu výstupov konferencie," opísal situáciu.



Dodal, že doterajšie štyri občianske panely naznačili, že občania chcú dávať priame podnety a návody, ako by mala EÚ fungovať, a očakávajú, že príde reakcia na ich odporúčania.



Verhofstad zároveň opísal, kam sa už proces CoFoE posunul, že všetky štyri panely majú za sebou prvé kolo diskusií. Spresnil, že občania načrtli témy, ktoré im nikto nenadiktoval. Ide o často sa opakujúce témy na digitálnej platforme futureu.europa.eu. Tá mala do utorka okolo pol milióna návštevníkov a takmer 26.000 Európanov si na stránke otvorilo vlastný účet, aby sa mohli zapájať do diskusií o budúcnosti Európy.



Podľa jeho slov 800 náhodne vybraných Európanov určilo témy a výzvy, ktoré by mali byť viac rozpracované. Tie vybraní účastníci panelov predložia priamo poslancom EP v priebehu decembra a januára.



Dovžan priznal, že pri CoFoE sú veľké očakávania od národných parlamentov, najmä v oblasti primárneho práva EÚ. Upozornil, že po vyše desaťročí fungovania Lisabonskej zmluvy, ktorá dala viac právomocí parlamentom, sú už skúsenosti, na ktorých možno ďalej stavať. Národné parlamenty odobrujú pozície, s ktorými štáty idú na celoeurópske rokovania, čím je zaručená demokratická kontrola, to sa však rôzni z krajiny na krajinu, a preto sa núka otázka, či by nemala byť nejaká spoločná forma zapájania parlamentov do tvorby európskej politiky. Za jednu z veľkých tém konferencie považuje priamejšie zapájanie občanov do tvorby medzinárodných dohôd EÚ.



Komisárka Šuicová zdôraznila, že výsledok konferencie závisí od angažovanosti všetkých účastníkov. Priznala, že CoFoE ponúka unikátne momenty ľudí, ktorí dostali šancu sami rozhodovať. A preto vníma ako potrebné, aby aj národní poslanci hovorili o otázkach, ktoré kladú občania. "Poslanci národných parlamentov pomôžu konferencii tým, že budú šíriť povedomie o jej cieľoch a dostanú ju do každého mesta a obce, že pripravia podujatia vo svojich volebných okrskoch," uviedla.



To podľa nej zaistí potrebné prepojenie medzi "vzdialenou EÚ" a občanmi, lebo národní, regionálni a lokálni politici najlepšie vedia, aké problémy občanov trápia. "Ste kľúčoví pre úspech konferencie. Tá nepatrí nejakej inštitúcii či politikovi, ale všetci sa musíme zhostiť zodpovednosti za jej priebeh," odkázala.



